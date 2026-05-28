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Ainara Avalos diz que deseja ter um relacionamento com três homens

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Ainara Avalos diz que deseja ter um relacionamento com três homens
Ainara AvalosOlimpiaRelacionamento
📆5/28/2026 3:50 PM
📰jornalodia
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A musa do Olimpia, Ainara Avalos, declarou que deseja ter um relacionamento com três homens. Ela disse que é intensa e às vezes um homem só não basta, necessitando de alguém para sair, alguém para a mimar e alguém para as noites frias.

A musa do Olimpia , Ainara Avalos , declarou que deseja ter um relacionamento com três homens . A beldade afirmou que a sua personalidade permite uma situação como essa e o motivo tem a ver com as características dos possíveis pares.

Ela disse que é intensa e às vezes um homem só não basta, necessitando de alguém para sair, alguém para a mimar e alguém para as noites frias. Ainara Avalos, que tem mais de 220 mil seguidores no Instagram, recebeu algumas propostas dos seus fãs. Muitos, de fato, e ela disse que até ri quando lê as propostas mais ousadas.

A musa do Olimpia é conhecida por sua personalidade intensa e sua beleza, o que a torna uma das mulheres mais procuradas do Brasil. Com mais de 220 mil seguidores no Instagram, ela é uma das mais seguidas do país e recebe propostas de todos os lados. A beldade disse que não tem problema em ter um relacionamento com três homens, desde que cada um tenha sua própria função.

Ela disse que é uma pessoa intensa e que às vezes um homem só não basta, necessitando de alguém para sair, alguém para a mimar e alguém para as noites frias. Ainara Avalos é uma das mulheres mais bonitas e mais seguidas do Brasil e não tem problema em expressar suas necessidades e desejos. Com mais de 220 mil seguidores no Instagram, ela é uma das mais procuradas do país e recebe propostas de todos os lados.

A beldade disse que não tem problema em ter um relacionamento com três homens, desde que cada um tenha sua própria função. Ela disse que é uma pessoa intensa e que às vezes um homem só não basta, necessitando de alguém para sair, alguém para a mimar e alguém para as noites frias. Ainara Avalos é uma das mulheres mais bonitas e mais seguidas do Brasil e não tem problema em expressar suas necessidades e desejos

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Ainara Avalos Olimpia Relacionamento Três Homens Personalidade Intensa

 

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