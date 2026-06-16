AGU solicita ao tribunal dos EUA a extinção da ação contra Alexandre de Moraes, alegando imunidade de autoridade estrangeira

A Advocacia‑Geral da União pede que a justiça da Flórida arquive o processo movido por Rumble e Trump Media contra o ministro do STF, argumentando que decisões do Supremo não podem ser questionadas em tribunais estrangeiros e que o magistrado tem imunidade como autoridade estrangeira.

A Advocacia‑Geral da União ( AGU ) entrou com um pedido perante a justiça federal da Flórida, nos Estados Unidos, para que seja extinguido o processo movido por Rumble Inc. e Trump Media & Technology Group contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na petição, o órgão governamental sustenta que o magistrado goza de imunidade plena por ser autoridade estrangeira, já que exerce suas funções como integrante da mais alta corte do Brasil, e que as decisões tomadas por ele no âmbito do STF não podem ser submetidas a controle ou revisão por tribunais estrangeiros. O pedido argumenta ainda que a tentativa de contestar atos jurisdicionais soberanos do STF em foro externo viola princípios consagrados no Direito Internacional, notadamente o princípio da imunidade de jurisdição, previsto na Foreign Sovereign Immunity Act dos EUA, e afronta a cortesia internacional entre nações.

A AGU alerta que aceitar a demanda das empresas americanas seria um grave ataque à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário brasileiro. O litígio tem origem nas decisões do ministro Moraes que determinaram o bloqueio e a suspensão de contas em plataformas digitais, entre elas a Rumble, após investigações ligadas a conteúdos considerados ofensivos à ordem constitucional e à segurança pública.

As empresas alegam que tais medidas violam a liberdade de expressão garantida nos Estados Unidos, buscando, através da justiça americana, a anulação das ordens brasileiras e a indenização por supostos danos. A justiça da Flórida concedeu que Moraes fosse notificado eletronicamente, diante das dificuldades relatadas pelos advogados das autoras em tramitar a citação pelos canais diplomáticos tradicionais.

O advogado norte‑americano Martin De Luca informou que o ministro foi notificado via X, e que o prazo para apresentar contestação pode ser de 21 dias ou de 60 dias, este último caso se reconheça o ministro como agente de um governo estrangeiro. A defesa da AGU reforça que o conceito de ato de Estado impede que um poder judiciário externo examine a validade de decisões soberanas emanadas do STF, pois tais atos são indelegáveis e devem permanecer sob a exclusividade da jurisdição brasileira.

Essa posição encontra respaldo tanto em tratados internacionais quanto na legislação interna dos EUA, que reconhecem a soberania dos Estados ao impor limites à extensão da jurisdição de seus tribunais sobre atos de governos estrangeiros. O documento apresentado ao tribunal ressalta ainda que a tentativa da Rumble e da Trump Media de invalidar decisões brasileiras representa não só uma violação da imunidade de jurisdição, mas também um desrespeito à igualdade soberana dos Estados, com potencial de gerar precedentes perigosos para outras nações que venham a enfrentar processos semelhantes.

Caso a petição da AGU seja aceita, o caso deverá ser arquivado, preservando a autoridade do STF e impedindo que autoridades brasileiras sejam julgadas em cortes estrangeiras por atos praticados no exercício de suas funções constitucionais. Em paralelo, a disputa judicial ganha destaque no cenário político e midiático, pois as plataformas citadas são frequentemente utilizadas por perfis ligados à direita política brasileira, que alegam perseguição judicial.

Contudo, o STF tem reiterado que suas intervenções visam garantir o cumprimento da Constituição e coibir a disseminação de incitações à violência e desinformação. A decisão da justiça americana sobre a extinção da ação ainda está pendente, mas o posicionamento da AGU evidencia a importância de proteger a soberania nacional frente a intervenções externas, reforçando o papel do princípio da imunidade de jurisdição no âmbito do Direito Internacional.





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