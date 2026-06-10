Agu Recorre ao STF contra Decisão de Dino sobre Taxa de Fiscalização da CVM

A União recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra decisão do ministro Flávio Dino que incluiu Banco Central e Coaf em ação sobre a taxa de fiscalização da CVM. A União argumenta que a ação deveria focar apenas na constitucionalidade da taxa, mas foi ampliada para envolver a estrutura de órgãos financeiros. O governo quer garantir que as taxas arrecadadas continuem no Tesouro Nacional, evitando precedentes de reorganizações institucionais.

A AGU recorreu ao STF contra decisão do ministro Flávio Dino que incluiu Banco Central e Coaf em ação sobre a taxa de fiscalização da CVM.

A União argumenta que a ação deveria focar apenas na constitucionalidade da taxa, mas foi ampliada para envolver a estrutura de órgãos financeiros. O governo quer garantir que as taxas arrecadadas continuem no Tesouro Nacional, evitando precedentes de reorganizações institucionais. No recurso apresentado nesta quarta-feira, a AGU sustenta que uma ação originalmente voltada à análise da constitucionalidade da taxa da CVM acabou se transformar em uma discussão mais ampla sobre a organização da fiscalização estatal do mercado de capitais.

Segundo a AGU, as determinações feitas por Dino passaram a alcançar instituições que sequer integram o processo, como o Banco Central (BC) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O objetivo do governo é evitar que as taxas arrecadadas pelo BC e pelo Coaf fiquem com esses órgãos e permaneçam na conta do Tesouro Nacional.

A controvérsia surgiu no âmbito da ação apresentada pelo partido Novo contra alterações promovidas por uma lei de 2022 na Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários (TFM). A legenda argumenta que a arrecadação da taxa teria se tornado desproporcional aos custos das atividades desempenhadas pela CVM. Ao analisar o caso, Dino determinou que a União apresentasse um plano emergencial de reestruturação da atividade fiscalizatória da autarquia.

Entre as informações solicitadas estavam medidas relacionadas à recomposição de pessoal, integração tecnológica, planejamento institucional e fortalecimento da capacidade de supervisão do mercado. BC aperta regras para funcionamento de fintechs, que apontam risco de crédito ao consumidor ficar mais caro.

Posteriormente, em despacho proferido em maio, o ministro mencionou expressamente a necessidade de examinar a atuação de outros órgãos ligados ao sistema de fiscalização financeira, citando o Banco Central, o Coaf e demais instituições que integram a rede de prevenção à lavagem de dinheiro e combate a ilícitos financeiros. Para a AGU, esse movimento representa uma ampliação indevida do objeto da ação.

Segundo a manifestação, o processo passou a discutir temas relacionados à organização administrativa, gestão de pessoal, integração tecnológica e planejamento institucional de órgãos públicos, matérias que não foram objeto dos pedidos formulados pelo autor da ação. A AGU argumenta ainda que BC e Coaf não integram a relação processual e que não houve qualquer pedido para sua inclusão. Por essa razão, sustenta que o governo pede que Dino reconsidere a decisão ou leve o caso ao plenário da Corte.

Para a AGU, permitir a expansão do escopo da ação poderia abrir precedente para que processos de controle abstrato fossem utilizados para promover reorganizações institucionais de órgãos que não são partes nas ações





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