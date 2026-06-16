AGU pede à Justiça dos EUA o encerramento de processo movido por Trump Media e Rumble contra Alexandre de Moraes

A Advocacia-Geral da União protocolou petição em tribunal federal da Flórida para sustar ação judicial nos Estados Unidos contra ministro do STF, alegando violação da imunidade de jurisdição e soberania nacional.

A Advocacia-Geral da União ( AGU ) atuou junto à Justiça dos Estados Unidos com o objetivo de encerrar o processo judicial movido pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble contra o ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Alexandre de Moraes.

A petição foi protocolada em um tribunal federal localizado na Flórida na segunda-feira dia 15, conforme divulgado pelo órgão na terça-feira seguinte, 16. A ação tem como meta promover a defesa dos interesses do Estado Brasileiro, sustentando que decisões judiciais emitidas pela Suprema Corte do Brasil não podem ser submetidas a questionamento perante tribunais de nações estrangeiras, em respeito à soberania nacional e aos princípios do Direito Internacional.

Nota oficial da AGU reforça esse posicionamento, destacando que o exercício das atribuições constitucionais do STF está imune a revisões por cortes de outros países. A representação do governo federal esclarece que, segundo a legislação brasileira, ministros do STF não podem ser processados ou responsabilizados de forma pessoal por atos praticados no desempenho de suas funções.

No entanto, empresas como Trump Media e Rumble vêm buscando na Justiça norte-americana a reversão de determinações proferidas por Moraes, alegando que tais ordens configuram censura e violam garantias constitucionais dos Estados Unidos. Como a ação foi direcionada apenas contra o ministro, a AGU solicitou o ingresso formal do Estado brasileiro no processo, argumentando que o verdadeiro interessado é o Brasil, uma vez que as decisões questionadas foram tomadas pelo Supremo no âmbito de suas competências constitucionais, e não em nível pessoal do magistrado.

Entre os principais argumentos apresentados pela AGU está a violação do princípio da imunidade de jurisdição, previsto no Direito Internacional e Reconhecido pela legislação dos EUA. Esse princípio estabelece que atos praticados por autoridades de um Estado soberano não podem ser julgados por cortes estrangeiras sem o consentimento expresso desse Estado. O documento oficial afirma categoricamente que o Brasil não consentiu e não consentirá com a revisão das decisões de sua Suprema Corte por juízes de outros países.

Para a Advocacia-Geral, qualquer questionamento acerca das decisões do STF deve ser conduzido exclusivamente dentro do sistema judicial brasileiro, em observância à autonomia e à independência dos poderes. O pedido de intervenção do Estado brasileiro foi motivado por um requerimento anterior do próprio presidente do STF, Edson Fachin, que solicitou providências da AGU diante da notificação de Moraes por e-mail nos EUA, o que permitiu o prosseguimento da ação.

Fachin destacou que o caso coloca em risco a soberania nacional e a independência do Judiciário, reforçando a necessidade de uma defesa jurisdicional contundente por parte do governo federal





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