AGU defende suspensão e declaração da Lei da Dosimetria como inconstitucional

A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu a suspensão e a declaração da Lei da Dosimetria como inconstitucional, após análise de vulnerabilidades formais no processo legislativo e preocupação com o risco de interferência em investigações e julgamentos em curso.

A Advocacia-Geral da União ( AGU ) defendeu nesta segunda-feira (18) suspender e declarar a Lei da Dosimetria inconstitucional. A manifestação, encaminhada ao Supremo Tribunal Federal ( STF ), foi assinada em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Lei da Dosimetria foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em 8 de maio, após o Congresso derrubar o veto presidencial ao texto. A norma permite a redução de penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, incluindo a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão no julgamento da trama golpista.

Poucos dias depois da promulgação, o ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender a eficácia da lei em caráter liminar, ao considerar haver indícios de inconstitucionalidade e risco de interferência em investigações e julgamentos em curso. O tema ainda não foi analisado pelo plenário do STF e deve ser julgado em definitivo pela Corte, que dará a palavra final sobre a validade da lei.

A AGU analisou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) que questionava a validade da lei. O parecer apontou vulnerabilidades formais no processo legislativo, como a fragmentação indevida de um veto presidencial e a falta de retorno do projeto à Câmara após mudanças substanciais no Senado. A análise sustentou que a norma promove um abrandamento desproporcional das penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, violando princípios como a individualização da pena e a isonomia.

O argumento apresentado é de que a lei oferece proteção insuficiente à ordem constitucional ao facilitar a progressão de regime e reduzir sentenças para atos cometidos por multidões. Diante desses riscos, a AGU se manifestou favoravelmente à concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da lei. O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

A AGU solicitou que o STF conceda uma medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da lei, alertando para o risco de 'impunidade fundada em interesses casuísticos' e para a possibilidade de retrocessos irreversíveis no processo de redemocratização do país





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