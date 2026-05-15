Agenda Econômica: Dados de Atividade nos EUA, Desempenho do Setor de Serviços no Brasil e Relatório do BCE

A agenda econômica desta sexta-feira, 15, é marcada por dados de atividade nos Estados Unidos, desempenho do setor de serviços no Brasil e divulgação do relatório mensal do Banco Central Europeu (BCE). Além disso, o IBGE divulga a projeção de crescimento da economia brasileira e empresas brasileiras e do exterior divulgam seus resultados após o fechamento do pregão.

Os destaques da agenda econômica desta sexta-feira, 15, ficam por conta dos dados de atividade nos Estados Unidos, do desempenho do setor de serviços no Brasil e da divulgação do relatório mensal do Banco Central Europeu (BCE).

A desaceleração para 7,3 pontos, ante 11 pontos no mês anterior, é acompanhada pelos investidores por oferecer sinais sobre o ritmo da atividade econômica norte-americana em meio às expectativas para as perspectivas da economia global. No Brasil, às 09h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a projeção de crescimento de 0,2%, reforçando os sinais sobre o desempenho da atividade econômica brasileira nos primeiros meses do ano.

No mercado doméstico, Copasa e Lojas Marisa divulgam seus resultados após o fechamento do pregão, com investidores de olho no desempenho do setor de saneamento e no varejo de moda em um ambiente ainda desafiador para o consumo. Mitsubishi UFJ Financial Group e Mizuho Financial Group apresentando os resultados do quarto trimestre de 2022, enquanto o mercado acompanha de perto margens, carteira de crédito e efeitos do ambiente de juros no Japão.

Antes da abertura em Nova York, saem também os números da 'Taxa das blusinhas' que não afeta Vestel, mas expõe insegurança regulatória, diz CEO





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