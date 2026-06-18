Agenda cultural do Rio de Janeiro tem reestreias e espetáculos de teatro e dança

A programação cultural da semana no Rio de Janeiro inclui reestreias de peças como Prima Facie e Hétero sigilo, a presença da Compañía Antonio Gades no Theatro Municipal e diversas outras atrações de teatro e dança, com destaque para o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

Entre os dias 18 e 24 de junho, o Rio de Janeiro oferece uma intensa programação cultural com várias reestreias e espetáculos em cartaz. Destaque para a volta de Prima Facie , solo premiado estrelado por Débora Falabella; Hétero sigilo, monólogo de Bernardo Dugin sobre homofobia; e Selva, solidão, que acompanha três homens gays.

O Theatro Municipal recebe a Compañía Antonio Gades, referência mundial do flamenco. A agenda inclui ainda o dinner-show Roxy, em Copacabana, e diversas outras peças de teatro e dança, como Meu filho é um musical, tributo a Paulo Gustavo; Baixa sociedade, com Isabella Santoni e Luiz Fernando Guimarães; e Cícero - A anarquia de um corpo santo. No mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o espetáculo que homenageia artistas como Rogéria e Welluma Brown revive a tradição dos cabarés.

A programação também traz adaptações de clássicos, como o encontro entre os papas Bento XVI e Francisco, e monólogos baseados em Manoel de Barros e Padre Cícero. A iniciativa Irineu, do GLOBO, assina a produção de conteúdo com supervisão jornalística





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