Agenda Brasil Competitivo: propostas para aumentar investimentos e reduzir o Custo Brasil

A agenda liderada pelo Movimento Brasil Competitivo reúne entidades empresariais e propõe sete compromissos para influenciar o debate eleitoral de 2026. O objetivo é aumentar investimentos e reduzir o Custo Brasil.

A agenda liderada pelo Movimento Brasil Competitivo reúne entidades empresariais e propõe sete compromissos para influenciar o debate eleitoral de 2026. O objetivo é aumentar investimentos e reduzir o Custo Brasil .

O Brasil convive há décadas com obstáculos que limitam investimentos, inovação e produtividade. A taxa de investimento nacional alcançou 16,8% do PIB em 2025, abaixo da observada em economias emergentes comparáveis. O país ocupa a 58ª posição entre 69 países avaliados pelo ranking global de competitividade do IMD. A proposta busca trazer para o centro do debate eleitoral temas que impactam diretamente a capacidade de crescimento do país.

A discussão não é sobre o próximo mandato, mas sobre o país que queremos construir até 2030. O Brasil tem condições de crescer mais, atrair investimentos e aumentar sua produtividade, mas isso exige enfrentar temas estruturais que há anos seguem sem solução. A agenda parte da avaliação de que o Brasil perdeu competitividade ao longo das últimas décadas por causa de entraves que afetam investimentos, produtividade e inovação.

Para reverter esse cenário, o documento reúne propostas em sete áreas consideradas estratégicas para o crescimento econômico. Na frente fiscal, as entidades defendem medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas e ao aperfeiçoamento do sistema tributário. Entre as sugestões estão mecanismos para conter o avanço das despesas obrigatórias e garantir uma implementação da reforma tributária que preserve a segurança jurídica e simplifique o ambiente de negócios.

O documento também dedica espaço à redução da burocracia e ao fortalecimento da governança regulatória. A avaliação é que a fragmentação de normas e a falta de coordenação entre órgãos públicos aumentam custos e reduzem a previsibilidade para investimentos. Por isso, a agenda propõe simplificação regulatória, fortalecimento das agências reguladoras e maior coordenação entre União, estados e municípios. Outro eixo considerado prioritário é a qualificação da mão de obra.

O setor produtivo aponta escassez de profissionais qualificados em diversas áreas da economia e defende a ampliação do ensino técnico, programas de requalificação profissional e medidas para adaptar as relações de trabalho às transformações tecnológicas. Na infraestrutura, a proposta busca reduzir a dependência do transporte rodoviário por meio da expansão de ferrovias, hidrovias e portos. As entidades também defendem maior participação da iniciativa privada em concessões e mecanismos que acelerem o licenciamento de projetos considerados estratégicos.

A competitividade energética aparece como outro tema central. O documento propõe reduzir encargos que pesam sobre a conta de luz, ampliar a concorrência no mercado de gás natural e aumentar a eficiência do sistema elétrico, aproveitando a vantagem da matriz energética majoritariamente renovável do país. A agenda ainda inclui medidas de combate à ilegalidade e aos impactos da insegurança pública sobre a atividade econômica.

Segundo as entidades, esses fatores elevam custos, reduzem investimentos e comprometem a previsibilidade necessária para o ambiente de negócios. O texto trata ainda da transformação digital como um dos principais vetores de competitividade para os próximos anos





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