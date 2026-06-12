Afonso Borges recebe Prêmio Faz Diferença 2025 na categoria Livros

O gestor cultural Afonso Borges foi reconhecido pelo seu trabalho na amplificação da literatura no país, recebendo o Prêmio Faz Diferença 2025 na categoria Livros. Com uma trajetória construída na presença, diálogo e artistas, Borges produziu mais de oito mil eventos em mais de 40 cidades brasileiras.
O gestor cultural Afonso Borges recebeu o Prêmio Faz Diferença 2025 na categoria Livros , em reconhecimento à sua atuação na amplificação da literatura no país .
Com uma trajetória construída na presença, diálogo e artistas, Borges produziu mais de oito mil eventos em mais de 40 cidades brasileiras. Ele acredita que a literatura é a única coisa capaz de aproximar as pessoas de forma profunda, apesar do avanço das redes sociais. Em seu discurso, Borges lembrou Guimarães Rosa e dedicou o prêmio ao jornalista Zuenir Ventura, que completou 95 anos na segunda-feira.
O prêmio Faz Diferença é uma realização do jornal O GLOBO, com patrocínio da Firjan SESI e apoio da Petrobras, Light e Naturgy
Afonso Borges Prêmio Faz Diferença 2025 Livros Literatura País
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