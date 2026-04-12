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Aeroporto de Congonhas celebra 90 anos: Um ícone que une história, desafios e o futuro da aviação

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Aeroporto de Congonhas celebra 90 anos: Um ícone que une história, desafios e o futuro da aviação
Aeroporto De CongonhasHistória Da AviaçãoSão Paulo
📆4/12/2026 8:47 AM
📰JornalOGlobo
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O Aeroporto de Congonhas completa 90 anos, marcando uma trajetória de importância para a aviação brasileira. De suas origens como iniciativa imobiliária até sua consolidação como um dos aeroportos mais movimentados do país, Congonhas testemunhou o crescimento da aviação, atraindo passageiros e personalidades, e se adaptando aos desafios da modernidade. Uma história que revela a resiliência e o dinamismo da cidade de São Paulo.

O Aeroporto de Congonhas, um dos mais icônicos do Brasil, completa 90 anos , marcando uma história rica em memória, desafios e relevância para a aviação e para a cidade de São Paulo . A recente falha na torre de comando expõe os desafios cotidianos enfrentados, mas a sua trajetória é uma prova de resiliência e adaptação. Congonhas traduz o dinamismo e o caos da maior cidade do Hemisfério Sul, entrelaçando histórias pessoais e profissionais em suas movimentadas instalações.

\A história do aeroporto remonta a 1934, quando uma enchente do Rio Tietê forçou a antecipação das operações no terreno plano da Vila Congonhas. A iniciativa surgiu do mercado imobiliário, que visava valorizar os loteamentos na região, construindo uma pista experimental e promovendo um evento de 'tarde de aviação' para atrair a população. A escolha do local foi estratégica, e o aeroporto rapidamente se tornou um ponto central para a aviação nacional. Nas décadas seguintes, Congonhas floresceu, impulsionando a aviação comercial e se tornando um ponto de encontro para a sociedade. Nos anos 1950, já era o endereço mais cobiçado do Brasil, recebendo figuras ilustres e se tornando um centro de comércio e lazer.\O aeroporto testemunhou o crescimento vertiginoso da aviação, passando de um local de encontros e sonhos para um hub essencial para o país. A 'prainha', um terraço a céu aberto com vista para a pista, era um ponto de encontro popular para paulistanos e visitantes. A atmosfera única, com o cheiro de querosene e o som das turbinas, fascinava jovens e adultos, alimentando o desejo de voar. A presença das sedes das grandes empresas aéreas no local atraía jovens pilotos em busca de oportunidades. O terminal não era apenas um ponto de partida e chegada, mas um símbolo de progresso e modernidade. O projeto de expansão previsto para 2028 demonstra o compromisso contínuo com a modernização e a adaptação às necessidades do setor aéreo, garantindo que Congonhas continue a ser um importante elo entre o passado e o futuro da aviação brasileira. A arquitetura do saguão central, concebida pelo arquiteto paulista Hernani do Val Penteado, com seus corrimões de aço escovado e teto ovalado que simula um céu estrelado, e o celebrado piso xadrez em preto e branco, preserva até hoje a identidade visual e a memória do local

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