Aeronave de pequeno porte cai no Recreio dos Bandeirantes e causa incêndio

Uma aeronave de pequeno porte caiu em um pátio de uma concessionária de veículos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no início da manhã deste domingo (14). O incidente ocorreu após um choque entre dois helicópteros, que caíram no local. Um dos helicópteros explodiu na queda, causando um incêndio que se espalhou por vários carros elétricos, resultando em pequenas explosões.

Uma aeronave de pequeno porte caiu em um pátio de uma concessionária de veículos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no início da manhã deste domingo (14).

O incidente ocorreu após um choque entre dois helicópteros, que caíram no local. Um dos helicópteros explodiu na queda, causando um incêndio que se espalhou por vários carros elétricos, resultando em pequenas explosões. A pista lateral da Avenida das Américas foi fechada para o socorro. O incêndio se concentrava em um terreno alugado pela BYD, na Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

A concessionária de veículos é uma das principais do país e tem uma grande variedade de modelos em seu estoque. O incidente causou um grande impacto na região, com muitos moradores relatando terem ouvido a explosão do helicóptero e visto o incêndio se espalhar. A polícia e os bombeiros estão no local, trabalhando para controlar o incêndio e garantir a segurança das pessoas na área.

O incidente está sendo investigado para determinar as causas do choque entre os helicópteros e do incêndio. A BYD é uma das principais empresas de veículos elétricos do mundo e tem uma grande presença no Brasil. O terreno alugado pela empresa é usado para armazenar carros elétricos e outros veículos. A concessionária de veículos é uma das principais do país e tem uma grande variedade de modelos em seu estoque.

O incidente causou um grande impacto na região, com muitos moradores relatando terem ouvido a explosão do helicóptero e visto o incêndio se espalhar. A polícia e os bombeiros estão no local, trabalhando para controlar o incêndio e garantir a segurança das pessoas na área. O incidente está sendo investigado para determinar as causas do choque entre os helicópteros e do incêndio.

A BYD é uma das principais empresas de veículos elétricos do mundo e tem uma grande presença no Brasil. O terreno alugado pela empresa é usado para armazenar carros elétricos e outros veículos. A concessionária de veículos é uma das principais do país e tem uma grande variedade de modelos em seu estoque





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