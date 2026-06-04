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Aeronave da TAP sofre incidente em aeroporto de Frankfurt e deixa pessoas feridas

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Aeronave da TAP sofre incidente em aeroporto de Frankfurt e deixa pessoas feridas
AeronaveTAPIncidente
📆6/4/2026 10:13 PM
📰sbtnews
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Aeronave da companhia aérea TAP estava parada no portão de embarque do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, quando ocorreu um incidente que deixou pessoas feridas.

Aeronave da companhia aérea TAP estava parada no portão de embarque do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, quando ocorreu um incidente que deixou pessoas feridas .

De acordo com as informações divulgadas pela companhia, o trem de pouso dianteiro da aeronave cedeu enquanto o avião permanecia estacionado no portão de embarque do aeroporto de Frankfurt. Os passageiros ainda não haviam embarcado no momento do acidente, mas membros da tripulação estavam a bordo. A aeronave estava preparada para decolar com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos.

As causas do incidente ainda são desconhecidas e autoridades aeroportuárias e equipes técnicas iniciaram uma investigação para determinar o que provocou o colapso do trem de pouso. O incidente ocorreu enquanto a aeronave estava parada no portão de embarque, se preparava para decolar com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos. Os passageiros ainda não haviam embarcado no momento do acidente, mas membros da tripulação estavam a bordo.

De acordo com as informações divulgadas pela companhia, o trem de pouso dianteiro da aeronave cedeu enquanto o avião permanecia estacionado no portão de embarque do aeroporto de Frankfurt. As causas do incidente ainda são desconhecidas. Autoridades aeroportuárias e equipes técnicas iniciaram uma investigação para determinar o que provocou o colapso do trem de pouso

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Aeronave TAP Incidente Aeroporto De Frankfurt Pessoas Feridas

 

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