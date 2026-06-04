Aeronave da TAP sofre incidente em aeroporto de Frankfurt e deixa pessoas feridas

Aeronave da companhia aérea TAP estava parada no portão de embarque do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, quando ocorreu um incidente que deixou pessoas feridas.

Aeronave da companhia aérea TAP estava parada no portão de embarque do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, quando ocorreu um incidente que deixou pessoas feridas .

De acordo com as informações divulgadas pela companhia, o trem de pouso dianteiro da aeronave cedeu enquanto o avião permanecia estacionado no portão de embarque do aeroporto de Frankfurt. Os passageiros ainda não haviam embarcado no momento do acidente, mas membros da tripulação estavam a bordo. A aeronave estava preparada para decolar com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos.

As causas do incidente ainda são desconhecidas e autoridades aeroportuárias e equipes técnicas iniciaram uma investigação para determinar o que provocou o colapso do trem de pouso. O incidente ocorreu enquanto a aeronave estava parada no portão de embarque, se preparava para decolar com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos. Os passageiros ainda não haviam embarcado no momento do acidente, mas membros da tripulação estavam a bordo.

De acordo com as informações divulgadas pela companhia, o trem de pouso dianteiro da aeronave cedeu enquanto o avião permanecia estacionado no portão de embarque do aeroporto de Frankfurt. As causas do incidente ainda são desconhecidas. Autoridades aeroportuárias e equipes técnicas iniciaram uma investigação para determinar o que provocou o colapso do trem de pouso





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aeronave TAP Incidente Aeroporto De Frankfurt Pessoas Feridas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alemanha não consegue assento no Conselho de Segurança da ONUPortugal e Áustria receberem mais votos para preencher as duas vagas destinadas à Europa Ocidental a partir de 2027

Read more »

Estados Unidos x Alemanha Palpite – Análise e odds (06/06)Confira os melhores palpites para Estados Unidos x Alemanha, sábado (06) às 15h30, Estádio Soldier Field, em Amistoso Internacional.

Read more »

VÍDEO: trem de pouso de avião quebra e deixa vários funcionários feridos no aeroporto de FrankfurtO embarque ainda não havia começado quando o colapso ocorreu, mas membros da tripulação e da equipe de solo da companhia estavam na aeronave.

Read more »

Acidente com avião Boeing 787 na Alemanha deixa vários feridosTrem de pouso cedeu inesperadamente em portão de embarque no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha

Read more »