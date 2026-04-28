Advogado escapa de assalto em São Paulo e relata experiência de terror

Advogado Wilson Rossi relata tentativa de roubo na Zona Leste de São Paulo, onde roubos de veículos são frequentes. Dados do Mapa do Crime mostram queda nos roubos, mas a sensação de insegurança persiste.

O advogado Wilson Rossi escapou por pouco de um assalto na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo , uma área crítica para roubos de veículos.

Ele relatou que dois criminosos armados tentaram abordá-lo e sua amiga, mas conseguiram fugir. Em 2025, a média semanal de roubos de veículos na cidade foi de 85. Dados do Mapa do Crime de São Paulo mostram que, apesar da redução de 46% nos casos em relação a 2023, o problema persiste. A iniciativa Irineu do GLOBO oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com toda a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas.

Em média, 85 veículos foram roubados por semana em São Paulo em 2025. Os criminosos abordam motoristas de carros, caminhonetes e vans, muitas vezes armados, com o objetivo de alimentar o mercado ilegal de peças ou cometer outros crimes. Embora os dados indiquem uma queda de 46% nos roubos em comparação com 2023, a experiência do advogado Wilson Rossi demonstra que a ameaça ainda é real.

Rossi quase se tornou a terceira vítima de uma dupla que roubou dois carros na região em menos de três horas. Em uma noite de setembro de 2025, ao ser abordado em uma rua residencial da Vila Formosa, a dupla tentou realizar o terceiro roubo do dia.

O Mapa do Crime de São Paulo, ferramenta interativa do jornal O GLOBO, revela que bairros da Zona Leste são os mais afetados por roubos de veículos, devido à concentração de desmanches ilegais, como na Cidade Tiradentes. Rossi descreve o momento de terror: 'Eu voltava de um evento com uma amiga advogada. Ela estacionou e começamos a nos despedir quando um carro parou na nossa frente, nos bloqueando. Inicialmente, pensei que fosse um Uber.

Um indivíduo desceu de cada lado do veículo, e percebi que eles estavam prestes a nos assaltar. Pensei imediatamente: 'É assalto!

'. Alertei minha amiga para dar ré, e ela conseguiu acelerar. Os criminosos tentaram nos atingir, mas fomos mais rápidos. Entramos na primeira rua à direita, mesmo que fosse contramão, e conseguimos escapar.

Temendo que eles nos perseguissem, dirigimos até uma base da Polícia Militar, onde fornecemos as características do carro – um Fiat, possivelmente um Argo – e dos indivíduos, que tinham tatuagens e usavam bonés. Quarenta minutos depois, cheguei em casa, mas logo recebi uma ligação solicitando que fosse à delegacia. Lá, reconheci os criminosos e descobri que eles estavam em posse de pertences de outras duas vítimas, além de estarem dirigindo um veículo roubado de uma terceira vítima.

Esta não foi a primeira vez que fui alvo de uma tentativa de assalto na Vila Formosa, tendo sido abordado em 2015. A sensação que fica é de grande insegurança e o impacto psicológico é forte.

' O Mapa do Crime de São Paulo foi criado a partir da análise de 330 mil boletins de ocorrência fornecidos pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado, utilizando dados de ocorrências entre 2023 e 2025. Diferentemente do Rio de Janeiro, São Paulo disponibiliza as coordenadas e os nomes das ruas onde os crimes ocorreram. O GLOBO utilizou a data do crime, e não a do registro policial, para garantir a precisão dos dados.

Erros de grafia e inconsistências foram corrigidos com o auxílio de inteligência artificial. A ferramenta, acessível online, permite aos usuários filtrar os dados por tipo de crime, marca e cor dos bens roubados, facilitando a análise da criminalidade na capital





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