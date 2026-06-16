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Advogado de Isis Valverde rebate alegações de ex-funcionária doméstica e critica cobertura tendenciosa da mídia

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Advogado de Isis Valverde rebate alegações de ex-funcionária doméstica e critica cobertura tendenciosa da mídia
Isis ValverdeProcesso TrabalhistaEx-Funcionária Doméstica
📆6/16/2026 11:24 PM
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Em pronunciamento oficial, o advogado da atriz Isis Valverde contesta reportagens sobre processo trabalhista encerrado com acordo, afirmando que a ex-cozinheira fez acusações falsas e que a atriz cumpriu todas as obrigações legais, tratando a empregada com educação e oferecendo benefícios adicionais.

A atriz Isis Valverde e sua ex-funcionária doméstica voltaram a ser assunto nesta terça-feira, 16. Segundo o advogado da atriz, matérias jornalísticas vêm divulgando, de forma tendenciosa e parcial, um processo trabalhista encerrado há meses, dando como verdade absoluta e incontestável somente os argumentos da reclamante.

Ainda de acordo com o advogado Brajterman, foi ignorado que a contestação apresentada por Isis demonstrou que, para tentar a sorte de abocanhar uma indenização trabalhista elevadíssima, de cerca de R$400.000,00, a ex-funcionária tentou lançar argumentos falsos como quem aposta na loteria. O advogado destacou que num primeiro momento o Judiciário mandou arquivar o processo e, numa segunda tentativa, foi feito um acordo em valor muitíssimo menor.

Ele argumentou que fossem verídicas as acusações, obviamente a autora buscaria o valor que pediu e não fecharia um acordo em R$30.000,00. O representante legal de Isis Valverde ainda afirmou que quem ataca a atriz não sabe que durante o tempo em que trabalhou para ela, a reclamante ganhou um curso e uma casa. Foi tratada com toda educação, carinho e, sobretudo, dentro do que a Lei Trabalhista determina. Na época, a ex-cozinheira entrou na Justiça pedindo R$ 385.233,56.

Depois, alegou que fazia múltiplas funções das tarefas típicas de empregada doméstica, acumulando longa jornada de trabalho. O advogado de Isis contestou veementemente essas alegações, afirmando que é completamente mentirosa a afirmação de que a cozinheira tinha carga horária de 12h e 20 minutos de descanso. Ele também disse que ficou provado que ela não acumulava funções.

Um ponto crucial levantado pela defesa é que a atriz passa boa parte da vida fora de casa por conta do trabalho, morando em outras cidades, e também fica muito tempo fora do Rio de Janeiro devido à família. Por isso, segundo ele, não para em pé a alegação de 12 horas de trabalho e 20 minutos de descanso. O caso ganhou repercussão midiática recente, com diversas reportagens que, na visão da defesa, trataram o processo de maneira parcial.

O advogado Brajterman reafirmou que o processo já está encerrado, com um acordo celebrado, e que as narrativas que insistem em apenas um dos lados estão desatualizadas e prejudiciais à reputação da atriz. Ele ressaltou que o valor final do acordo, significativamente menor que o pedido inicial, é um indicativo da fragilidade das alegações da ex-funcionária. A conclusão do processo, na prática, impede qualquer discussão futura sobre os fatos, mas o debate público continua alimentado por informações descontextualizadas.

A defesa de Isis Valverde mantém a posição de que todas as obrigações trabalhistas foram cumpridas integralmente durante o vínculo empregatício e que a ex-cozinheira recebeu tratamento digno e respeitoso, incluindo benefícios beyond o contratuais, como um curso profissionalizante e a cessão de uma residência

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