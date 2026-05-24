Advogada é presa e Guarida Especial em Prisão Feminina no Interior

Uma advogada foi presa em Barueri (SP) após cometer um furto e foi transferida para uma penitenciária feminina no interior, onde divide uma cela com outra advogada. Embora tenha acesso a uma cela especialmente projetada para advogados, o alto grau de privacidade e a liberdade de crise em relação às demais presas não afetarão o atendimento médico, ginecológico e odontológico. A advogada sofreu ocrime no período de inclusão, que se estende de 10 a 30 dias.

Uma advogada foi presa após cometer um furto em Barueri (SP) e foi transferida para uma penitenciária feminina no interior. No local, ela divide uma cela de 9 metros quadrados com outra advogada.

Embora tenha acesso a uma cela especialmente projetada para advogados, o alto grau de privacidade e a liberdade de crise em relação às demais presas não terão impacto no atendimento médico, ginecológico e odontológico. A comida no presídio e a rotina no local seguem padrões comuns para todas as presas. A advogada pode ser solta com a medida de recolhimento em sala de Estado Maior, uma prerrogativa prevista no Estatuto da Advocacia para advogados regularmente inscritos na OAB





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