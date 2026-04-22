Advogada Desaparecida no Leblon é Encontrada Morta em Botafogo

Corpo de Tamirys Teixeira Santos, de 36 anos, foi identificado após desaparecer ao entrar no mar no Leblon. A advogada era conhecida por seu estilo de vida fitness e paixão pela praia. Outras notícias do dia incluem queda de avião com milhões em dinheiro no Paraguai e decisões judiciais importantes.

A cidade do Rio de Janeiro está em luto após a confirmação da identidade do corpo encontrado na Praia de Botafogo como sendo da advogada Tamirys Teixeira Santos, de 36 anos.

Tamirys desapareceu no último sábado, após entrar no mar na Praia do Leblon, Zona Sul da cidade. A identificação foi realizada pelos familiares na manhã desta quarta-feira no Instituto Médico Legal (IML), encerrando a angústia da busca e confirmando o trágico desfecho. A notícia causou grande comoção entre amigos e familiares, que expressam seu pesar e compartilham memórias da advogada nas redes sociais.

Tamirys era conhecida por seu estilo de vida ativo e saudável, com dedicação a lutas marciais e exercícios físicos, frequentemente documentados em seu perfil no Instagram, onde possuía mais de 18 mil seguidores. A advogada, além de sua paixão pelo esporte, demonstrava um grande apreço pela praia, com diversas fotos e vídeos em seu perfil que retratavam momentos de lazer e relaxamento à beira-mar.

Ela se descrevia em sua biografia como tricolor e amante da praia, evidenciando sua alegria e vitalidade. Tamirys possuía uma sociedade individual registrada em um edifício comercial no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro, indicando sua atuação profissional na área jurídica. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do desaparecimento e da morte de Tamirys, buscando esclarecer se houve algum fator que contribuiu para o trágico acidente.

A comunidade jurídica e os amigos da advogada lamentam profundamente a perda, destacando sua competência profissional e seu caráter gentil e amigável. A comoção nas redes sociais reflete o impacto da perda em sua vasta rede de contatos. Enquanto a cidade lamenta a perda de Tamirys, outras notícias ganham destaque. Um avião caiu no Paraguai transportando uma quantia significativa de dinheiro, cerca de R$ 15 milhões e US$ 5 milhões, e moradores locais aproveitaram a oportunidade para saquear a carga.

No cenário político, uma proposta reflete a tendência global de governos buscando o apoio dos Estados Unidos para obter poderio militar. A atriz Cláudia Abreu e Marjorie Estiano, entre outras, reagiram a um evento promovido por Juliano Cazarré, com o objetivo de 'fortalecer' a figura masculina. A Sony apresentou um autômato inovador, um braço mecânico capaz de calcular a trajetória de uma bola de tênis.

O governo do Distrito Federal enfrenta dificuldades para encontrar recursos para injetar no Banco Master, que está passando por problemas financeiros. O ministro do STF suspendeu seu voto em um caso envolvendo a prisão de Paulo Henrique Costa. Luiza, a protagonista do famoso meme 'Luiza, que está no Canadá', revelou ter passado por sete anos de terapia após viralizar em 2012, relatando os impactos da exposição intensa em sua vida.

Uma mulher de 32 anos foi diagnosticada com um tumor cerebral após seus sintomas serem inicialmente atribuídos ao estresse. Uma decisão judicial suspendeu exigências da Receita Federal que limitavam a habilitação de créditos tributários reconhecidos judicialmente, levantando discussões sobre os limites do poder regulamentar





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