Advogada Argentina Flagrada em Racismo no Rio Enfrenta Nova Acusação de Roubo de Carro na Argentina; Pai Repete Gestos Racistas

Agostina Páez, advogada argentina envolvida em polêmica no Brasil por injúria racial, é agora acusada de roubo de carro por seu ex-namorado na Argentina. Enquanto sua defesa nega irregularidades, o caso ganha contornos mais dramáticos com o pai de Agostina sendo flagrado reproduzindo os mesmos gestos racistas que levaram à prisão da filha.

A advogada argentina Agostina Páez , que se tornou alvo de polêmica no Brasil após ser flagrada imitando macaco em direção a garçons em um bar em Ipanema, Rio de Janeiro, agora enfrenta uma nova denúncia em seu país de origem. Seu ex-namorado, o dentista Javier Zanoni, de 32 anos, a acusou judicialmente de roubo de carro . Segundo a alegação, Agostina não teria devolvido um Citroën Cactus após o término do relacionamento de aproximadamente três anos.

A denúncia foi formalizada na cidade de La Banda, na província de Santiago del Estero, Argentina. Zanoni teria recorrido à Justiça para reaver o veículo, que está registrado em seu nome, após tentativas frustradas de resolver a questão amigavelmente. A defesa de Agostina Páez refuta as acusações, sustentando que o Citroën Cactus foi um presente da família da advogada e que a ação judicial pode ter motivações pessoais, ligadas ao fim do relacionamento. O caso de injúria racial ocorrido no Rio de Janeiro, em 14 de janeiro, gerou grande repercussão em ambos os países. Agostina foi presa na ocasião e permaneceu no Brasil sob medidas cautelares por cerca de três meses, antes de pagar uma fiança de R$ 97 mil e retornar à Argentina, onde ainda responde judicialmente pelas acusações. A crise envolvendo a família Páez ganhou contornos ainda mais graves quando, poucas horas após o retorno de Agostina à Argentina, seu pai, o empresário Mariano Páez, foi filmado reproduzindo os mesmos gestos racistas de macaco em um bar em Santiago del Estero. A imprensa argentina tratou o episódio como um "escândalo sem fim", com jornais como La Nación, Clarín e Diario Popular destacando a repetição dos atos racistas e a continuidade da polêmica familiar. A repetição dos gestos racistas por parte do pai, que supostamente ocorreu poucas horas após Agostina retornar ao seu país, intensificou o debate sobre o racismo e a conduta da família. O incidente no Rio de Janeiro, que envolveu imitações de macaco contra funcionários de um bar em Ipanema, foi amplamente divulgado, levando à prisão da advogada e a um processo judicial no Brasil. Após sua soltura mediante fiança e o retorno à Argentina, a polêmica parecia ter diminuído no país sul-americano, mas a atitude do pai de Agostina reacendeu as críticas e a atenção da mídia. A imprensa argentina tem explorado o caso, classificando-o como um "escândalo sem fim", dada a reincidência de atos racistas por membros da mesma família. A repercussão internacional do caso original no Rio de Janeiro já havia exposto a gravidade da situação, e a nova ocorrência na Argentina apenas amplifica o escrutínio sobre os valores e comportamentos da família Páez. A situação legal de Agostina no Brasil ainda está em andamento, e agora ela também terá que lidar com a acusação de roubo de carro em seu país natal, agravada pela notoriedade do caso de injúria racial. A imprensa internacional continua a cobrir os desdobramentos, destacando a gravidade das acusações e o impacto público





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