Agostina Páez, advogada argentina que foi flagrada cometendo injúria racial no Rio de Janeiro, agora é alvo de uma denúncia em seu país natal por suposto roubo de carro movida por seu ex-namorado. O caso se soma à polêmica anterior e à repetição dos gestos racistas pelo seu pai.

A advogada argentina Agostina Páez , que ganhou notoriedade no Brasil após ser flagrada imitando gestos de macaco em direção a garçons em um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro, agora enfrenta uma nova polêmica em seu país de origem. Seu ex-namorado, o dentista Javier Zanoni, a denunciou na justiça argentina por suposto roubo de carro . Zanoni alega que Páez não devolveu um veículo Citroën Cactus após o término do relacionamento de aproximadamente três anos.

A denúncia foi formalizada na cidade de La Banda, na província de Santiago del Estero, e segundo a imprensa local, Zanoni recorreu à justiça após falhar em resolver a questão amigavelmente. A defesa de Agostina Páez nega as acusações, afirmando que o carro foi um presente da família da advogada e que a ação judicial pode ter motivações pessoais ligadas ao fim do relacionamento. O caso de injúria racial no Rio de Janeiro, que resultou na prisão de Páez sob medidas cautelares por quase três meses e exigiu o pagamento de uma fiança de R$ 97 mil, gerou grande repercussão tanto no Brasil quanto na Argentina. Após retornar à Argentina, a situação ganhou um novo capítulo quando o pai de Agostina, o empresário Mariano Páez, foi filmado reproduzindo os mesmos gestos racistas em um bar em Santiago del Estero, poucas horas após o retorno da filha. A mídia argentina tem tratado o caso como um "escândalo sem fim", com veículos como La Nación, Clarín e Diario Popular destacando a repetição dos gestos racistas e a continuidade da crise familiar. O episódio ressalta a sensibilidade e as ramificações de atos discriminatórios, que transcendem fronteiras e envolvem não apenas o indivíduo, mas também o círculo familiar e as repercussões sociais e midiáticas. A controversa advogada argentina Agostina Páez, conhecida por um incidente de injúria racial ocorrido no Rio de Janeiro, onde foi filmada imitando gestos de macaco em um estabelecimento em Ipanema, agora se encontra no centro de uma nova disputa legal em seu país natal. Segundo informações divulgadas, seu ex-namorado, Javier Zanoni, a denunciou judicialmente na Argentina sob a alegação de que ela teria se apropriado indevidamente de um veículo Citroën Cactus. Zanoni afirma que o automóvel, registrado em seu nome, deveria ter sido devolvido após o término do relacionamento que durou cerca de três anos. A acusação foi apresentada na província de Santiago del Estero. Relatos da imprensa argentina indicam que Zanoni buscou a via judicial após esgotar as tentativas de uma resolução amigável para reaver o bem. A equipe jurídica de Páez, por outro lado, refuta veementemente as alegações, defendendo que o carro em questão foi um presente da família da advogada. Os representantes legais também sugerem que a ação movida por Zanoni pode estar intrinsecamente ligada a questões de cunho pessoal, decorrentes do término do relacionamento. O caso de injúria racial que levou Agostina Páez à prisão no Rio de Janeiro, gerando ampla cobertura midiática em ambos os países, envolve um vídeo que flagrou a advogada realizando os gestos de cunho racista contra funcionários de um bar na Zona Sul carioca em 14 de janeiro. Após permanecer no Brasil sob medidas cautelares por aproximadamente três meses, ela obteve a liberdade mediante o pagamento de uma fiança substancial de R$ 97 mil, retornando posteriormente à Argentina, onde ainda deve responder judicialmente pelo ocorrido. A situação se complicou ainda mais para a família Páez quando, poucas horas após Agostina retornar à Argentina, seu pai, Mariano Páez, foi igualmente filmado reproduzindo os mesmos gestos racistas em um bar localizado em Santiago del Estero. A imprensa argentina tem explorado extensivamente o desenrolar desses eventos, com o jornal La Nación classificando a saga como "um escândalo sem fim", enquanto outros veículos como Clarín e Diario Popular enfatizaram a repetição dos atos discriminatórios e a persistência da crise familiar. Esses desdobramentos sublinham as complexas dinâmicas de conduta e suas consequências, expondo a fragilidade de relações interpessoais e a reverberação de comportamentos socialmente reprováveis. O caso que envolve a advogada argentina Agostina Páez, denunciada por injúria racial no Brasil e agora alvo de uma nova acusação em seu país natal por suposto roubo de carro, continua a gerar manchetes e discussões. Após o incidente em Ipanema, Rio de Janeiro, onde foi flagrada imitando gestos de macaco, Páez retornou à Argentina sob liberdade condicional. Agora, seu ex-namorado, Javier Zanoni, alega que ela não devolveu um Citroën Cactus após o fim do relacionamento, movendo uma ação judicial na província de Santiago del Estero. A defesa de Páez contesta a versão, afirmando que o carro foi um presente e que a ação pode ser motivada por questões pessoais. A repercussão do caso de injúria racial no Brasil foi significativa, e a situação se tornou ainda mais controversa quando o pai de Agostina, Mariano Páez, foi visto reproduzindo os mesmos gestos racistas pouco depois do retorno da filha à Argentina. A mídia argentina tem amplamente coberto o desenrolar dos fatos, com veículos de grande circulação definindo o episódio como um "escândalo sem fim" e destacando a repetição de comportamentos discriminatórios dentro da mesma família. Esse desdobramento em duas frentes, uma envolvendo acusações de racismo e outra de apropriação indébita de bens, sublinha as complexidades da vida pública e privada de figuras que se tornam alvo de atenção midiática. A forma como esses casos se desdobram e a resposta das autoridades judiciais e da opinião pública em ambos os países moldam a percepção da justiça e das normas sociais. A atuação do Irineu, ferramenta de inteligência artificial do GLOBO, visa auxiliar na produção de conteúdo jornalístico supervisionado por editores humanos, garantindo a precisão e a imparcialidade das notícias apresentadas aos leitores, mesmo em casos de alta complexidade e repercussão internacional. O acompanhamento de processos judiciais e as nuances culturais envolvidas são fatores cruciais para uma cobertura completa e responsável.





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