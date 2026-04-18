Adriane Galisteu celebra 53 anos com ensaio ousado e desabafa sobre menopausa

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou seu aniversário de 53 anos com um ensaio fotográfico especial, que incluiu uma imagem nua, e concedeu uma entrevista onde compartilhou suas experiências com a menopausa e os sintomas que a surpreenderam.

Rio de Janeiro – Adriane Galisteu comemorou a marca dos 53 anos no último sábado, dia 18, com uma postagem que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A apresentadora compartilhou um ensaio fotográfico emocionante ao lado de sua família , com momentos registrados junto ao seu marido, Alexandre Iódice, e o filho, Vittorio, que completou 15 anos. As imagens capturaram a celebração íntima da data especial.

Dentro da galeria de fotos apresentada, um clique em particular chamou a atenção e gerou grande repercussão entre os seguidores. Uma fotografia em preto e branco, onde Adriane Galisteu aparece completamente nua, acompanhada de uma legenda tocante: 'Hoje é o meu dia…'.

A resposta do público não tardou. Os comentários foram repletos de mensagens de admiração e elogios. 'Maravilhosa', declarou uma seguidora, expressando o sentimento de muitos. 'Linda em todas as fases', comentou outra, ressaltando a beleza atemporal da apresentadora. 'Cada dia mais incrível', publicou um fã, demonstrando admiração pela sua evolução. 'Feliz aniversário, você é uma diva!', acrescentou mais um admirador, coroando a data com um reconhecimento especial.

Paralelamente à celebração de seu aniversário, Adriane Galisteu abordou um tema de grande relevância pessoal em uma entrevista concedida na última quinta-feira, dia 16, ao canal de Maya Massafera. A apresentadora abriu seu coração para falar sobre a menopausa, um período da vida feminina que muitas vezes é cercado de dúvidas e dificuldades de identificação. Galisteu relatou as complexidades que enfrentou nos estágios iniciais do climatério. 'A menopausa me atropelou. Eu fui atropelada pela menopausa. O climatério começou a aparecer com quarenta e poucos anos. Só que eu, na minha ignorância, nunca coloquei nesse pacote. Eu achava que eu tava estressada, cansada, trabalhando demais', desabafou, evidenciando a surpresa e a falta de informação que a levou a interpretar os sintomas de forma equivocada.

A apresentadora detalhou as transformações físicas e comportamentais que experimentou durante esse período de transição. Ela descreveu mudanças visíveis, como a queda de cabelo e a perda de firmeza da pele, além de alterações em seu estado de ânimo e disposição. 'Cabelo caindo, ficando mais flácida, mais preguiçosa, meio mal-humorada, dormindo mal, e sempre dormi superbem. Estava me sentindo tão plena que nunca achei que a idade fosse me parar. E, de repente, você se vê dessa forma. É horroroso', confidenciou, transmitindo a intensidade das emoções e a dificuldade em lidar com essas novas realidades. A sinceridade de Galisteu ao compartilhar sua experiência com a menopausa contribui para a desmistificação do tema e para o encorajamento de outras mulheres a buscarem informação e apoio. A celebração de seu aniversário, marcada por uma imagem de força e autoconfiança, contrasta com a vulnerabilidade expressa ao falar sobre as mudanças que a menopausa impõe, mostrando a multifacetada jornada da vida de uma mulher





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