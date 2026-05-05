Adrian Grenier troca fama por vida no campo e foca em sustentabilidade e família

O ator Adrian Grenier, conhecido por O Diabo Veste Prada, optou por uma vida simples no Texas, focando em sustentabilidade e família. Ele ainda participa de projetos pontuais e expressou frustração por não estar em O Diabo Veste Prada 2.

Adrian Grenier , o ator conhecido por seu papel icônico em O Diabo Veste Prada , decidiu abandonar a vida agitada de Hollywood para buscar uma existência mais simples e conectada à natureza.

Após se estabelecer em um rancho de 46 acres no Texas em 2020, Grenier passou a dedicar-se à sustentabilidade e à vida familiar, vivendo com sua esposa, Jordan, e seus dois filhos pequenos. A mudança reflete seu desejo de formar uma família e viver de acordo com valores mais autênticos, longe da pressão da fama.

Em entrevista à revista People em 2023, o ator destacou a tranquilidade da vida no campo, onde não há necessidade de acompanhar os padrões das grandes cidades. Ele afirmou que, no rancho, sente-se em seu lugar, sem a necessidade de buscar status ou reconhecimento.

Além disso, Grenier revelou que a paternidade foi um dos motivos que o levaram a desacelerar, buscando um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Apesar de ter reduzido sua presença no meio artístico, ele ainda participa de projetos pontuais, como o filme You, always e o reality show CryptoKnights, no Prime Video. O ator também investe em negócios e iniciativas ambientais, demonstrando seu compromisso com causas sustentáveis.

A ausência de Grenier em O Diabo Veste Prada 2 gerou especulações entre os fãs, mas o diretor David Frankel explicou que a inclusão do personagem de Grenier em uma participação especial não foi possível devido a atrasos no cronograma de produção. O ator expressou sua frustração por não fazer parte da continuação, mas entendeu a decisão da equipe.

A vida de Grenier no Texas é um exemplo de como a fama pode ser trocada por uma existência mais autêntica e conectada aos valores pessoais. Sua história inspira muitos a repensar suas prioridades e buscar um estilo de vida mais equilibrado e sustentável





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