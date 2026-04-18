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Adolescente envolvido em estupro coletivo em Copacabana é internado por seis meses

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Adolescente envolvido em estupro coletivo em Copacabana é internado por seis meses
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📆4/18/2026 5:56 AM
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Juíza determina internação de adolescente com medida sem atividades externas por seis meses em caso de estupro coletivo em Copacabana, considerando seu papel ativo no planejamento e execução do crime.

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta sexta-feira a internação de um adolescente apreendido em março por participação em um estupro coletivo ocorrido em Copacabana , na Zona Sul do Rio. Na época, o jovem já estava no Degase , aguardando transferência, e agora a Vara da Infância e da Juventude da Capital concluiu que ele teve um papel ativo no crime, descrito como uma emboscada contra a vítima, uma adolescente de 17 anos com quem ele mantinha um relacionamento.

A decisão, proferida pela juíza Vanessa Cavalieri, estabelece a aplicação de medida socioeducativa de internação, sem a possibilidade de atividades externas, pelo período inicial de seis meses. Em sua fundamentação, a magistrada ressaltou a gravidade da conduta e a violência empregada, além de identificar falhas na rede familiar do adolescente em impor limites adequados. Segundo a juíza, o jovem participou ativamente do planejamento do encontro que resultou no estupro coletivo em um apartamento em Copacabana. O caso também investiga outros quatro homens adultos envolvidos no crime. Um dos pilares da sentença foi a valorização do depoimento da vítima. A juíza destacou que, em casos de violência sexual, onde testemunhas são raras, a palavra da vítima ganha uma relevância especial. O relato da adolescente foi considerado coerente e detalhado no processo, sendo corroborado por exames de corpo de delito que indicaram agressões físicas, como socos e chutes desferidos pelo grupo, incluindo pelo próprio adolescente. Para embasar sua decisão, a magistrada aplicou o Protocolo para Julgamento sob Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta o Judiciário a considerar as desigualdades estruturais e as relações de poder em casos de violência contra mulheres. A juíza enfatizou que atribuir peso qualificado ao depoimento da vítima não desequilibra o processo, mas busca garantir igualdade material diante das dificuldades de prova em crimes dessa natureza. Ademais, a Justiça informou ter tomado medidas para evitar a revitimização da jovem. Foi realizado um único depoimento especial, compartilhado entre a Vara da Infância e da Juventude e a Vara Criminal responsável pelos maiores de idade, permitindo que a vítima relatasse os fatos apenas uma vez, garantindo maior proteção e minimizando o impacto emocional durante a tramitação dos casos. A investigação sobre o papel do adolescente como suposto mentor do crime se deu após a análise de imagens de câmeras de segurança no momento da chegada ao local onde o crime ocorreu em 31 de janeiro

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