Adolescente é apreendido por incitar automutilação e ter ligações com extremismo virtual no Rio

Polícia do Rio de Janeiro apreende adolescente de 16 anos por envolvimento em crimes virtuais, incitação à automutilação e conteúdos extremistas. A ação foi realizada no Complexo do Lins e contou com apoio do Ministério da Justiça.

Polícia apreende adolescente envolvido em crimes virtuais e incitação à automutilação Agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), em uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça, realizaram na quarta-feira a apreensão de um adolescente de 16 anos. O ato ocorreu no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e está relacionado ao envolvimento do menor em atividades criminosas virtuais.

As investigações que levaram à apreensão revelaram que o adolescente utilizava plataformas digitais para se conectar a grupos com conteúdo voltado para automutilação e comportamentos autodestrutivos. Mais alarmante ainda, ele estaria incitando outros jovens, residentes em diversas regiões do país, a cometerem atos de automutilação. As apurações policiais detalharam um dos casos mais preocupantes, onde uma das vítimas, atualmente com 14 anos, sofreu ferimentos significativos. O agressor, através de sua alcunha virtual, induziu a vítima a se ferir e registrar a marca com o seu apelido no próprio corpo. A jovem vítima recebeu o suporte necessário, sendo encaminhada para tratamento psicológico e, segundo informações da polícia, encontra-se atualmente internada. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais constataram também que o adolescente mantinha diálogos com temática extremista. Ele expressava interesse em adquirir armamentos e em fabricar artefatos explosivos caseiros, além de demonstrar intenções de cometer atos de violência contra pessoas e animais. Para assegurar a integridade da equipe policial e dos moradores da comunidade, foi empregada uma estratégia de apreensão que permitiu a abordagem do adolescente em uma área externa à comunidade, evitando qualquer tipo de confronto. Na ação, foram recolhidos diversos aparelhos eletrônicos, que passarão por perícia técnica para análise do conteúdo armazenado. Contra o menor, foram executados mandados de internação, busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e quebra de sigilo de dados. No momento da sua apreensão, o adolescente utilizava uma camiseta com uma inscrição em russo, comumente associada a discursos de ódio e a grupos extremistas, reforçando o teor de suas atividades ilícitas. A investigação segue em curso para identificar possíveis cúmplices e a extensão da rede criminosa. A apreensão deste adolescente é um marco importante no combate a crimes virtuais que afetam especialmente os jovens. A automutilação e a incitação a comportamentos destrutivos são preocupações crescentes na sociedade digital, e as autoridades reforçam a importância da denúncia e da vigilância. A colaboração entre pais, educadores e órgãos de segurança é fundamental para proteger as novas gerações de influências nocivas e crimes que se perpetuam no ambiente online. A Decradi continua a monitorar e a investigar casos semelhantes, buscando desmantelar redes que exploram vulnerabilidades, especialmente de menores de idade





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crimes Virtuais Automutilação Adolescente Extremismo Rio De Janeiro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guia Michelin 2026: São Paulo Brilha, Rio de Janeiro Busca Mais ReconhecimentoA edição de 2026 do Guia Michelin revela um cenário contrastante para a gastronomia brasileira. São Paulo celebra novas conquistas com três estrelas, enquanto o Rio de Janeiro mantém suas estrelas existentes, mas busca maior destaque e reconhecimento para seus talentos e estabelecimentos.

Read more »

Feriadão: Rio de Janeiro terá quatro dias de folga com Tiradentes e São JorgeA próxima semana será de feriados no Rio de Janeiro, com Tiradentes e São Jorge. O governo federal, estadual e municipal decretaram pontos facultativos, permitindo folgas prolongadas para servidores.

Read more »

Os restaurantes de melhor custo-benefício no Rio de Janeiro, segundo o Guia MichelinAlém das estrelas, publicação distribui selo Bib Gourmand para casas que oferecem 'experiência experiência gastronômica autêntica por um valor justo'; veja lista

Read more »

Feriadão: Tiradentes e São Jorge Prometem Folga Prolongada no Rio de JaneiroA próxima semana será marcada por feriados e pontos facultativos, proporcionando folgas prolongadas para servidores no Rio de Janeiro. O feriado nacional de Tiradentes (21 de abril) e a celebração de São Jorge (23 de abril) foram acrescidos de pontos facultativos decretados por governos e município, permitindo feriadões de até quatro dias para alguns.

Read more »

Artesã relata agressão da Seop no Rio de Janeiro e afastamento de agentesVitória Aguiar, artesã que vendia seus produtos em Ipanema, relata ter sido agredida com spray de pimenta por agentes da Seop, precisando de atendimento médico. A prefeitura afastou os envolvidos e abriu investigação.

Read more »

Feriadão: Rio de Janeiro terá ponto facultativo estendendo folgasA próxima semana será de feriados prolongados no Rio de Janeiro. Além do feriado nacional de Tiradentes e do dia de São Jorge, o governo federal, estadual e municipal decretaram pontos facultativos, permitindo folgas de até quatro dias para servidores.

Read more »