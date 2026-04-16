Adolescente é apreendido por incitar automutilação e ter ligações com extremismo virtual no Rio

Polícia do Rio de Janeiro apreende adolescente de 16 anos por envolvimento em crimes virtuais, incitação à automutilação e conteúdos extremistas. A ação foi realizada no Complexo do Lins e contou com apoio do Ministério da Justiça.
Polícia apreende adolescente envolvido em crimes virtuais e incitação à automutilação Agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), em uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça, realizaram na quarta-feira a apreensão de um adolescente de 16 anos. O ato ocorreu no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e está relacionado ao envolvimento do menor em atividades criminosas virtuais.
As investigações que levaram à apreensão revelaram que o adolescente utilizava plataformas digitais para se conectar a grupos com conteúdo voltado para automutilação e comportamentos autodestrutivos. Mais alarmante ainda, ele estaria incitando outros jovens, residentes em diversas regiões do país, a cometerem atos de automutilação. As apurações policiais detalharam um dos casos mais preocupantes, onde uma das vítimas, atualmente com 14 anos, sofreu ferimentos significativos. O agressor, através de sua alcunha virtual, induziu a vítima a se ferir e registrar a marca com o seu apelido no próprio corpo. A jovem vítima recebeu o suporte necessário, sendo encaminhada para tratamento psicológico e, segundo informações da polícia, encontra-se atualmente internada. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais constataram também que o adolescente mantinha diálogos com temática extremista. Ele expressava interesse em adquirir armamentos e em fabricar artefatos explosivos caseiros, além de demonstrar intenções de cometer atos de violência contra pessoas e animais. Para assegurar a integridade da equipe policial e dos moradores da comunidade, foi empregada uma estratégia de apreensão que permitiu a abordagem do adolescente em uma área externa à comunidade, evitando qualquer tipo de confronto. Na ação, foram recolhidos diversos aparelhos eletrônicos, que passarão por perícia técnica para análise do conteúdo armazenado. Contra o menor, foram executados mandados de internação, busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e quebra de sigilo de dados. No momento da sua apreensão, o adolescente utilizava uma camiseta com uma inscrição em russo, comumente associada a discursos de ódio e a grupos extremistas, reforçando o teor de suas atividades ilícitas. A investigação segue em curso para identificar possíveis cúmplices e a extensão da rede criminosa. A apreensão deste adolescente é um marco importante no combate a crimes virtuais que afetam especialmente os jovens. A automutilação e a incitação a comportamentos destrutivos são preocupações crescentes na sociedade digital, e as autoridades reforçam a importância da denúncia e da vigilância. A colaboração entre pais, educadores e órgãos de segurança é fundamental para proteger as novas gerações de influências nocivas e crimes que se perpetuam no ambiente online. A Decradi continua a monitorar e a investigar casos semelhantes, buscando desmantelar redes que exploram vulnerabilidades, especialmente de menores de idade
Crimes Virtuais Automutilação Adolescente Extremismo Rio De Janeiro
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Guia Michelin 2026: São Paulo Brilha, Rio de Janeiro Busca Mais ReconhecimentoA edição de 2026 do Guia Michelin revela um cenário contrastante para a gastronomia brasileira. São Paulo celebra novas conquistas com três estrelas, enquanto o Rio de Janeiro mantém suas estrelas existentes, mas busca maior destaque e reconhecimento para seus talentos e estabelecimentos.
Read more »
Feriadão: Rio de Janeiro terá quatro dias de folga com Tiradentes e São JorgeA próxima semana será de feriados no Rio de Janeiro, com Tiradentes e São Jorge. O governo federal, estadual e municipal decretaram pontos facultativos, permitindo folgas prolongadas para servidores.
Read more »
Os restaurantes de melhor custo-benefício no Rio de Janeiro, segundo o Guia MichelinAlém das estrelas, publicação distribui selo Bib Gourmand para casas que oferecem 'experiência experiência gastronômica autêntica por um valor justo'; veja lista
Read more »
Feriadão: Tiradentes e São Jorge Prometem Folga Prolongada no Rio de JaneiroA próxima semana será marcada por feriados e pontos facultativos, proporcionando folgas prolongadas para servidores no Rio de Janeiro. O feriado nacional de Tiradentes (21 de abril) e a celebração de São Jorge (23 de abril) foram acrescidos de pontos facultativos decretados por governos e município, permitindo feriadões de até quatro dias para alguns.
Read more »
Artesã relata agressão da Seop no Rio de Janeiro e afastamento de agentesVitória Aguiar, artesã que vendia seus produtos em Ipanema, relata ter sido agredida com spray de pimenta por agentes da Seop, precisando de atendimento médico. A prefeitura afastou os envolvidos e abriu investigação.
Read more »
Feriadão: Rio de Janeiro terá ponto facultativo estendendo folgasA próxima semana será de feriados prolongados no Rio de Janeiro. Além do feriado nacional de Tiradentes e do dia de São Jorge, o governo federal, estadual e municipal decretaram pontos facultativos, permitindo folgas de até quatro dias para servidores.
Read more »