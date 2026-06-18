Adolescente denuncia estupro após festa em casa em Contagem, Minas Gerais

Jovem de 17 anos relata ter sido vítima de estupro coletivo após encontrar amigos para churrasco. Caso foi denunciado e investigado pela polícia civil.

O crime teria ocorrido na noite da última sexta-feira, 12, e foi denunciado na noite do dia seguinte. Em trocas de mensagens, um dos envolvidos assumiu o estupro.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem contou ter recebido amigos em casa para um churrasco, aproveitando a ausência dos pais. Havia duas amigas, uma acompanhada do namorado e de um amigo desse namorado, e outros quatro jovens, também de 17 anos. Por volta das 23h, as amigas, o namorado de uma delas e seu amigo foram embora, restando os quatro adolescentes com a jovem.

A menina contou que eles estavam consumindo bebida alcoólica e que acredita que o seu copo tenha sido adulterado. A partir de determinado momento, ela já não se lembrava de quase nada. A adolescente disse ter acordado sem roupas com dois dos amigos em cima dela. Um terceiro estava no quarto, assistindo à cena, enquanto o quarto não estava mais no local, mas depois teria confessado que também participou do ato.

Este último, inclusive, era tido pela vítima como seu amigo de infância. Em conversa com ela em um aplicativo de mensagens, o adolescente disse ter se arrependido durante o ato e por isso teria saído do quarto antes. Depois da conversa entre os dois, a mãe do jovem passou a ameaçar a vítima para que ela não denunciasse o caso.

Após fazer a denúncia à Polícia Militar, a jovem foi encaminhada para a Maternidade de Contagem, onde recebeu atendimento médico e coquetel para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O caso também foi registrado na Polícia Civil, que instaurou procedimento para investigar a ocorrência. Em nota, a PC disse que, devido à natureza sigilosa da investigação, outras informações serão repassadas em momento oportuno





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