A Prefeitura de São Paulo aumentou em 50% o contrato com a ONG Instituto Conhecer Brasil, ligada à produtora de um filme sobre Bolsonaro, mesmo após irregularidades na prestação de contas de 2024. A Polícia Civil investiga desvios de verba pública. A prefeitura afirma que as irregularidades foram corrigidas e nega uso de recursos no filme.

Aditivo em 2025 elevou valor destinado ao Instituto Conhecer Brasil para R$ 143 milhões, em acréscimo de 50%. Área técnica apontou problemas na prestação de contas de 2024.

Karina Ferreira da Gama, dona da ONG Instituto Conhecer Brasil, e o deputado federal Mario Frias (PL-SP), na diplomação dos eleitos em 2022: Polícia Civil apura se contrato com prefeitura de São Paulo custeou filme de Bolsonaro — Foto: Reprodução/Redes sociais. A Prefeitura de São Paulo aumentou em 50% o contrato com a ONG Instituto Conhecer Brasil, ligada à produtora de um filme sobre Bolsonaro, mesmo após irregularidades na prestação de contas de 2024.

A Polícia Civil investiga desvios de verba pública. A prefeitura afirma que as irregularidades foram corrigidas e nega uso de recursos no filme. Emendas parlamentares do deputado Mario Frias também beneficiaram a ONG. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

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