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Adidas levará tênis de Sawe para exposição na loja da Maratona do Rio

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Adidas levará tênis de Sawe para exposição na loja da Maratona do Rio
AdidasSebastian SaweMaratona Do Rio
📆5/29/2026 11:26 AM
📰JornalOGlobo
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A Adidas, patrocinadora do corredor Sebastian Sawe, primeiro a quebrar a barreira das 2 horas em uma prova de maratona, prepara surpresas para o corredor da Maratona do Rio. A marca esportiva exibirá um troféu: o tênis usado pelo queniano na obtenção do recorde para os 42km, na Maratona de Londres.

A Adidas , patrocinadora do corredor Sebastian Sawe , primeiro a quebrar a barreira das 2 horas em uma prova de maratona, prepara surpresas para o corredor da Maratona do Rio.

A marca esportiva exibirá um troféu: o tênis usado pelo queniano na obtenção do recorde para os 42km, na Maratona de Londres. O item, que viajará o mundo e estava em exposição na Maratona de Lima, em 24 de maio, terá espaço de destaque na megaloja da marca na Marina da Glória. O tênis ficará exposto em uma redoma transparente para fotos e terá até segurança particular.

Além disso, a Adidas expandiu sua linha temática para o evento, com 25 itens exclusivos, incluindo grande variedade de acessórios, como meia, garrafa, chinelo, mochila e viseira. A marca também promoverá atividades e lançamentos, como o Hyperboost, durante a semana da maratona. O Hyperboost será lançado oficialmente durante a Maratona do Rio e os corredores poderão testar o modelo em esteiras na área do Bosque.

Além disso, a Adidas fará o lançamento oficial do Hyperboost, tênis que teve pré-venda em julho, durante a Maratona do Rio. O Hyperboost será lançado oficialmente durante a Maratona do Rio e os corredores poderão testar o modelo em esteiras na área do Bosque. A marca também terá uma loja Adiclub, do programa de fidelidade da marca, para as pessoas trocarem pontos por produtos. E um espaço Adidas Runners de recovery.

Quem faz parte do programa ou é membro do Adiclub poderá fazer banheira de gelo ou bota compressora, por exemplo, no pós-prova. A Adidas expandiu a linha temática da Maratona do Rio e este ano traz a maior coleção de sua história, desde o início da parceria com o evento. São 25 itens, incluindo grande variedade de acessórios, como meia, garrafa, chinelo, mochila e viseira. Em 2025 foram 20 itens.

Bárbara conta que da coleção atual, lançada no início de maio, o short feminino tem feito o maior sucesso. Disse ainda que na megaloja na Marina da Glória haverá produtos exclusivos da Maratona do Rio como por exemplo as camisetasé o Adizero Evo SL. Estamos vendendo mais dele e não apenas o licenciado da Maratona do Rio. Está bombando.

De vestuário tivemos uma grande surpresa. O short feminino está fazendo muito sucesso. Achávamos que seria a jaqueta corta vento, mas não. É que este ano mudamos o short.

Está com quatro bolsos e com tamanhos diferentes. Ouvimos as consumidoras e elas pediram mais bolsos. Mulher quer roupa funcional. Em Ipanema, a marca também terá Sawe como destaque.

Uma ação usará um cronômetro para premiar os vencedores. Basta pará-lo exatamente em 1min59s30 para ganhar uma camiseta estampada com referência ao recorde do queniano. A Adidas expandiu a linha temática da Maratona do Rio e este ano traz a maior coleção de sua história, desde o início da parceria com o evento. São 25 itens, incluindo grande variedade de acessórios, como meia, garrafa, chinelo, mochila e viseira.

Em 2025 foram 20 itens. Bárbara conta que da coleção atual, lançada no início de maio, o short feminino tem feito o maior sucesso. Disse ainda que na megaloja na Marina da Glória haverá produtos exclusivos da Maratona do Rio como por exemplo as camisetasé o Adizero Evo SL. Estamos vendendo mais dele e não apenas o licenciado da Maratona do Rio.

Está bombando. De vestuário tivemos uma grande surpresa. O short feminino está fazendo muito sucesso. Achávamos que seria a jaqueta corta vento, mas não.

É que este ano mudamos o short. Está com quatro bolsos e com tamanhos diferentes. Ouvimos as consumidoras e elas pediram mais bolsos. Mulher quer roupa funcional.

Em Ipanema, a marca também terá Sawe como destaque. Uma ação usará um cronômetro para premiar os vencedores. Basta pará-lo exatamente em 1min59s30 para ganhar uma camiseta estampada com referência ao recorde do queniano. Além de desafios com o Strava e no aplicativo próprio, o Adidas Running, a Adidas fará o lançamento oficial do Hyperboost, tênis que teve pré-venda em julho, durante a Maratona do Rio.

No pós-prova, na área do Bosque, os corredores poderão testar o modelo em esteiras. E quem acertar a metragem exata que correu em um determinado tempo, ganhará o tênis. Na mesma área, haverá uma loja Adiclub, do programa de fidelidade da marca, para as pessoas trocarem pontos por produtos. E um espaço Adidas Runners de recovery.

Quem faz parte do programa ou é membro do Adiclub poderá fazer banheira de gelo ou bota compressora, por exemplo, no pós-prova. A Adidas expandiu a linha temática da Maratona do Rio e este ano traz a maior coleção de sua história, desde o início da parceria com o evento. São 25 itens, incluindo grande variedade de acessórios, como meia, garrafa, chinelo, mochila e viseira. Em 2025 foram 20 itens.

Bárbara conta que da coleção atual, lançada no início de maio, o short feminino tem feito o maior sucesso. Disse ainda que na megaloja na Marina da Glória haverá produtos exclusivos da Maratona do Rio como por exemplo as camisetasé o Adizero Evo SL. Estamos vendendo mais dele e não apenas o licenciado da Maratona do Rio. Está bombando.

De vestuário tivemos uma grande surpresa. O short feminino está fazendo muito sucesso. Achávamos que seria a jaqueta corta vento, mas não. É que este ano mudamos o short.

Está com quatro bolsos e com tamanhos diferentes. Ouvimos as consumidoras e elas pediram mais bolsos. Mulher quer roupa funcional. Em Ipanema, a marca também terá Sawe como destaque.

Uma ação usará um cronômetro para premiar os vencedores. Basta pará-lo exatamente em 1min59s30 para ganhar uma camiseta estampada com referência ao recorde do queniano. A Adidas expandiu a linha temática da Maratona do Rio e este ano traz a maior coleção de sua história, desde o início da parceria com o evento. São 25 itens, incluindo grande variedade de acessórios, como meia, garrafa, chinelo, mochila e viseira.

Em 2025 foram 20 itens. Bárbara conta que da coleção atual, lançada no início de maio, o short feminino tem feito o maior sucesso. Disse ainda que na megaloja na Marina da Glória haverá produtos exclusivos da Maratona do Rio como por exemplo as camisetasé o Adizero Evo SL. Estamos vendendo mais dele e não apenas o licenciado da Maratona do Rio.

Está bombando. De vestuário tivemos uma grande surpresa. O short feminino está fazendo muito sucesso. Achávamos que seria a jaqueta corta vento, mas não.

É que este ano mudamos o short. Está com quatro bolsos e com tamanhos diferentes. Ouvimos as consumidoras e elas pediram mais bolsos. Mulher quer roupa funcional.

Em Ipanema, a marca também terá Sawe como destaque. Uma ação usará um cronômetro para premiar os vencedores. Basta pará-lo exatamente em 1min59s30 para ganhar uma camiseta estampada com referência ao recorde do queniano. Além de desafios com o Strava e no aplicativo próprio, o Adidas Running, a Adidas fará o lançamento oficial do Hyperboost, tênis que teve pré-venda em julho, durante a Maratona do Rio.

No pós-prova, na área do Bosque, os corredores poderão testar o modelo em esteiras. E quem acertar a metragem exata que correu em um determinado tempo, ganhará o tênis. Na mesma área, haverá uma loja Adiclub, do programa de fidelidade da marca, para as pessoas trocarem pontos por produtos. E um espaço Adidas Runners de recovery.

Quem faz parte do programa ou é membro do Adiclub poderá fazer banheira de gelo ou bota compressora, por exemplo, no pós-prova

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