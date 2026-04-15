Acusado de pique mortal na M-30 desaparece antes de julgamento e tem mandado de busca emitido

Um dos motoristas envolvidos numa corrida ilegal que causou a morte de um terceiro indivíduo na M-30, em Madrid, não compareceu ao julgamento e está agora a ser procurado pelas autoridades. O caso remonta a 2021 e os acusados enfrentam penas severas.

Um dos condutores acusados de participar na perigosa corrida de rua na M-30 , que resultou na morte de um motorista alheio, não compareceu à sessão do julgamento nesta quarta-feira. Francisco M., que enfrenta até 15 anos de prisão, desapareceu sem deixar rasto, levando as autoridades a emitir um mandado de busca e captura.

Os eventos que levaram a esta situação chocante ocorreram em 25 de julho de 2021, quando Francisco M., ao volante de um BMW, e Rafa M., conduzindo um Fiat, iniciaram uma disputa automobilística, descrita pela promotoria como uma 'corrida'. Essa atividade imprudente levou os veículos a ultrapassarem em muito os limites de velocidade permitidos nos túneis da M-30, em Madrid.

No trágico desenrolar desta corrida fatal, o médico Juan López perdeu a vida após um violento impacto traseiro provocado pelo Fiat Punto. Ambos os motoristas foram formalmente acusados do homicídio de López e permaneceram em liberdade provisória até o início do julgamento, há duas semanas, na Audiência Provincial de Madrid.

Até esta quarta-feira, o processo judicial decorria com aparente normalidade. No entanto, após dois dias sem sessões, Francisco M., o condutor do BMW, não se apresentou. Perante a sua ausência, o poder judicial mobilizou as forças de segurança para procurá-lo em sua residência, mas o acusado não foi encontrado. Consequentemente, a magistrada responsável pelo caso ordenou a sua detenção.

As sessões foram suspensas até que o acusado compareça, uma vez que a promotoria se recusou a prosseguir com o processo na ausência de um dos réus. A advogada de Francisco, Adriana Cutruna, expressou surpresa com a situação: 'Para mim também foi uma surpresa. Ontem não consegui contactá-lo, mas não imaginava isto. Durante estes anos, ele compareceu para assinar no tribunal pontualmente duas vezes por mês. Estamos à espera. Ele sempre confiou na sua absolvição porque defendeu a sua inocência'.

Mario Argüelles, advogado dos pais da vítima, também comentou: 'Confiamos que a polícia o encontre e possamos terminar o processo com normalidade'. Caso não haja notícias sobre o paradeiro de Francisco nos próximos cinco dias, será convocada uma nova audiência onde as partes e a Promotoria se reunirão, sob a presidência da magistrada, para decidir os próximos passos. Existe a possibilidade de o júri ser dissolvido e o processo anulado, ou de continuar sem a presença de um dos acusados, hipóteses que, em princípio, não são favoráveis aos advogados e ao Ministério Público.

Camilo Soler, advogado do outro acusado, manifestou: 'Eu sou partidário do consenso e de que sejam dadas todas as garantias'. Os dois homens enfrentam penas de até 15 anos de prisão pelo que o Ministério Público considera um homicídio doloso e condução temerária. O júri teria de analisar as diferentes versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

O condutor do BMW sempre alegou que o motorista do Fiat Punto iniciou uma perseguição após uma ultrapassagem, e que ele apenas tentava escapar. Por outro lado, o outro condutor, através do seu advogado, sustentou ser culpado de 'imprudência grave' e não de 'algo intencional'. A Promotoria e as acusações mantêm que tudo se tratou de uma corrida entre dois motoristas que 'aceitaram e assumiram a possibilidade de que, como consequência dessa condução brutal, pudesse ocorrer um resultado catastrófico'.

Na última sessão do julgamento, realizada na sexta-feira passada, peritos da unidade de investigação de acidentes da polícia municipal apresentaram as medições de velocidade dos veículos, baseadas em gravações de câmeras de segurança, marcas de frenagem e vestígios encontrados na cena do acidente. Segundo os policiais, os veículos poderiam ter ultrapassado os 170 quilômetros por hora em uma via com limite de 70 km/h. Contudo, peritos da defesa questionaram essas medições, apontando a ausência de radares que registrassem as velocidades indicadas pelos agentes municipais em suas conclusões





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