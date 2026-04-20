Acusação popular solicita 24 anos de prisão para Begoña Gómez no caso de tráfico de influência

A associação Hazte Oír formalizou um pedido de penas que soma 24 anos de reclusão para a esposa de Pedro Sánchez, acusando-a de tráfico de influência, peculato e corrupção, em um processo que segue a linha de investigação do juiz Juan Carlos Peinado.

A associação ultracatólica Hazte Oír , que lidera a acusação popular no mediático processo contra Begoña Gómez , formalizou esta segunda-feira um requerimento jurídico que solicita penas severas para a esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez . O documento pede uma condenação de 24 anos de prisão, baseando-se em quatro tipos penais distintos: tráfico de influência, peculato, corrupção nos negócios e apropriação indevida.

Esta iniciativa surge no âmbito da instrução dirigida pelo magistrado Juan Carlos Peinado, que tem centrado o seu foco na atividade profissional de Gómez na Universidade Complutense de Madrid. Além da esposa de Sánchez, o requerimento estende as exigências punitivas a Cristina Álvarez, sua assessora na Moncloa, solicitando 22 anos de reclusão, e ao empresário Juan Carlos Barrabés, para quem são pedidos seis anos. A estratégia de Hazte Oír unifica um grupo heterogéneo de entidades acusadoras, incluindo partidos políticos como o Vox e associações como o Manos Limpias, embora existam divergências internas entre estas partes sobre a extensão das acusações. O juiz Peinado determinou que todas as entidades devem seguir a linha de atuação definida pela associação ultracatólica, conferindo-lhe a batuta principal do processo. Como medidas cautelares, os acusadores solicitaram a imposição de uma fiança, a retirada do passaporte, a proibição de saída do território nacional e a obrigação de comparência quinzenal em tribunal, procurando restringir a liberdade de movimento da visada. O relato central da acusação sustenta que Begoña Gómez utilizou a posição privilegiada do seu marido para impulsionar a sua carreira e consolidar a criação de uma cátedra extraordinária na instituição académica madrilena. O documento jurídico alega que todo o processo foi conduzido à margem de procedimentos competitivos e que Gómez não possuía as qualificações académicas necessárias, uma afirmação que a defesa tem refutado categoricamente. Os advogados de Gómez e vários funcionários da universidade declararam perante o tribunal que a cátedra foi estabelecida seguindo as normas vigentes e que a esposa do presidente não obteve qualquer proveito económico direto, uma vez que a cátedra era de natureza gratuita. Apesar disso, a acusação insiste na teoria de que existiu um favorecimento político, apontando para uma reunião realizada em julho de 2020 na residência oficial da Moncloa, na qual terá participado o reitor da universidade, Joaquín Goyache. Este encontro é agora um ponto focal que a acusação pretende explorar, requerendo que Goyache seja chamado a depor como testemunha num eventual julgamento com júri. O crime de peculato é justificado pelos acusadores através da alegação de que a assistente de Gómez foi desviada das suas funções públicas para apoiar o desenvolvimento da cátedra, utilizando fundos do Estado para fins privados. O caso também levanta suspeitas sobre a criação de uma plataforma de software, apoiada por gigantes tecnológicas como Google, Telefónica e Indra. A acusação argumenta que o projeto serviu como instrumento para obter vantagens comerciais futuras e contactos estratégicos, funcionando como um benefício pessoal oculto. Embora o sumário não apresente provas de que a esposa do presidente tenha lucrado financeiramente de forma direta com o software, a tese da acusação baseia-se num suposto lucro futuro e no aproveitamento de recursos públicos que, segundo eles, ascenderiam a mais de 400 mil euros em salários indevidamente pagos à assistente Cristina Álvarez ao longo dos anos. A defesa de Álvarez, por sua vez, sustenta que a sua colaboração foi pontual e não comprometeu as suas obrigações laborais. Este processo, que se tornou um símbolo do confronto político em Espanha, continua a gerar controvérsia sobre a linha que separa as atividades privadas de quem rodeia o poder executivo e a utilização das instituições públicas. Com a formalização destes pedidos, o caso entra numa nova fase, onde o debate sobre a legalidade dos atos de Begoña Gómez será o eixo central de um conflito que envolve não apenas a justiça, mas também o equilíbrio do poder político e a transparência na administração pública espanhola nos próximos meses





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