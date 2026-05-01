Acordo UE-Mercosul entra em vigor no Brasil: o que muda para o setor agro e o mercado de vinhos

O acordo provisório entre a União Europeia e o Mercosul começa a valer no Brasil, trazendo reduções progressivas nas tarifas de importação de vinhos e espumantes europeus. Especialistas acreditam que a medida pode baratear os preços e ampliar a variedade de rótulos disponíveis no mercado brasileiro, beneficiando os consumidores.

O acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul entrou em vigor de forma provisória no Brasil a partir desta sexta-feira (1°), trazendo mudanças significativas para o setor agropecuário, especialmente no que diz respeito à importação de vinhos e espumantes europeus.

A taxa de importação sobre vinhos da UE, que atualmente é de 27%, começará a cair progressivamente, chegando a 24% nesta sexta e a 21% em 1º de janeiro de 2027, até ser zerada em 2034. Já os espumantes terão um cronograma diferente: as garrafas com preço acima de US$ 8 por litro terão a tarifa zerada imediatamente, enquanto os rótulos abaixo desse valor só ficarão isentos após 12 anos.

A redução de tarifas será aplicada mesmo na fase provisória do acordo, que ainda enfrenta resistência de produtores rurais europeus, principalmente dos franceses, que temem a concorrência de produtos agrícolas sul-americanos no mercado europeu. O acordo foi assinado em 17 de janeiro, após mais de 25 anos de negociações, mas sua implementação definitiva foi adiada após o Parlamento Europeu decidir enviar o tratado para revisão jurídica no Tribunal de Justiça da UE.

Especialistas como Roberto Kanter, professor de MBAs da FGV, acreditam que a redução de impostos pode baratear o preço dos vinhos europeus no Brasil e ampliar a variedade de rótulos disponíveis no país. Kanter explica que a Europa, com grandes produtores como Itália, França e Espanha, oferece vinhos de alta qualidade a preços acessíveis, algo que atualmente é desestimulado no Brasil devido às altas tarifas de importação.

Com a redução gradual das taxas, ele espera que as empresas brasileiras diversifiquem suas compras, apostando em vinhos europeus de menor preço, o que beneficiará o consumidor brasileiro com uma oferta maior de produtos de qualidade média a preços competitivos. Atualmente, os vinhos chilenos e argentinos dominam o mercado brasileiro devido à produção em maior volume e preços mais baixos, mas Kanter acredita que os vinhos europeus seguirão a mesma tendência ao longo do tempo.

José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do Ibmec-RJ, concorda e aposta que o brasileiro terá acesso a vinhos mais baratos, principalmente devido ao aumento da concorrência entre mais países pelo mercado nacional. Ambos os especialistas destacam que a diminuição de preço não será imediata, mas ocorrerá gradualmente conforme as tarifas forem reduzidas. Além dos vinhos, o acordo também pode trazer benefícios para outros produtos agrícolas, como chocolates, ampliando as opções disponíveis para os consumidores brasileiros





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Acordo UE-Mercosul Vinhos Europeus Tarifas De Importação Mercado Agropecuário Consumo No Brasil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acordo Mercosul-UE entra em vigor, cenário político baiano esquenta e petróleo sobeNotícias abrangendo a entrada em vigor do acordo Mercosul-UE, as últimas pesquisas eleitorais na Bahia, a alta do preço do petróleo devido a tensões geopolíticas, os resultados financeiros do Banco do Brasil e a sabatina do AGU para o STF, além da PEC do fim da escala 6x1.

Read more »

Acordo Mercosul–UE zera tarifas de 80% das exportações a Europa, aponta CNIAgência Brasil

Read more »

Entenda o que é acordo Mercosul-UE, que entra em vigor de forma provisóriaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Acordo Mercosul-UE entra em vigor de forma provisória nesta sexta (1º)Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Acordo provisório entre Mercosul e UE entra em vigor após 25 anos de negociaçõesApós mais de duas décadas de discussões, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia começa a valer em caráter provisório, facilitando trocas comerciais. O tratado ainda precisa de ratificação completa para os pilares político e de cooperação, com resistências de países como França e Itália.

Read more »

Brasil e o acordo 'ganha-ganha' entre UE e MercosulO acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia entra em vigor provisoriamente, beneficiando principalmente o Brasil com a redução de tarifas para mais de 80% das exportações. O impacto no PIB é estimado entre 0,3% e 0,5% até 2040, com efeitos concentrados em setores ligados ao comércio exterior, especialmente o agronegócio. Especialistas destacam oportunidades e desafios estruturais para o país.

Read more »