Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Acordo Preliminar entre EUA e Irã Adia Questão Nuclear e Foca em Reabertura de Ormuz

Internacional News

Acordo Preliminar entre EUA e Irã Adia Questão Nuclear e Foca em Reabertura de Ormuz
EUAIrãEstreito De Ormuz
📆6/17/2026 6:50 PM
📰JornalOGlobo
98 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 94%

Um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, ainda passível de alterações, prioriza a reabertura do Estreito de Ormuz e a liberação de ativos financeiros, enquanto adia as negociações sobre o programa nuclear. O texto prevê a cessação das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, e estabelece prazos para a retirada de minas e o fim do bloqueio naval. Contudo, questões como a cobrança de taxas em Ormuz e a presença militar israelense no Líbano permanecem em aberto,aguardando um acordo final.

Um memorando preliminar entre os Estados Unidos e o Irã, obtido pela CNN, estabelece um acordo inicial que adia questões centrais, como o programa nuclear iraniano, para negociações futuras.

O texto foca em medidas imediatas, predominantemente a reabertura do Estreito de Ormuz e a liberação de recursos financeiros iranianos, além de prever a cessação das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano. O documento, que ainda pode ser alterado antes da assinatura formal na Suíça, contém compromissos como respeito mútuo à soberania, a retirada de minas navais pelo Irã e o fim do bloqueio dos EUA a portos iranianos.

Autoridades de ambos os países pretendem apresentar o acordo como uma vitória própria, ao mesmo tempo em que buscam desescalar a retórica agressiva. O memorando especifica que os EUA iniciarão a remoção do bloqueio naval após a assinatura e que a reabertura completa de Ormuz deve ocorrer em até 30 dias, com a retirada das minas marítimas.

A cobrança de taxas pelo uso do estreito não é definida com clareza, prevendo-se que o Irã garantirá passagem sem custos por 60 dias e que conversas sobre a administração futura do canal, com a participação de Omã e outros Estados do Golfo, serão iniciadas. No plano financeiro, os EUA se comprometem a desenvolver um plano de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã e a encerrar todas as sanções contra o país.

Em contrapartida, o Irã concorda em não adquirir nem desenvolver armas nucleares, enquanto as questões relacionadas ao urânio enriquecido ficam para um acordo final a ser negociado. O texto também aborda a presença militar israelense no sul do Líbano, mas não avança sobre uma solução para esse ponto, limitando-se a garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano.

A íntegra do memorando foi divulgada pelos EUA e contém cláusulas que formalizam a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, bem como a abstenção da ameaça ou do uso da força entre as partes. A expectativa é que este entedioinia inicie a fase final de um amplo processo de paz

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

EUA Irã Estreito De Ormuz Acordo Nuclear Cessar-Fogo Líbano Sanções Negociações

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petróleo recua após acordo entre EUA e Irã, mas normalização de Ormuz pode levar semanasPetróleo recua após acordo entre EUA e Irã, mas normalização de Ormuz pode levar semanasMercado reage ao anúncio de reabertura da principal rota energética do mundo, enquanto especialistas alertam para gargalos
Read more »

Reabertura do Estreito de Ormuz enfrenta incertezas apesar de acordo entre EUA e IrãReabertura do Estreito de Ormuz enfrenta incertezas apesar de acordo entre EUA e IrãApesar do acordo entre EUA e Irã para reabertura do Estreito de Ormuz, desafios persistem com prazos divergentes, risco de minas e capacidade iraniana de novo bloqueio. A navegação ainda está muito abaixo dos níveis normais, e empresas do setor se mostram cautelosas.
Read more »

Acordo entre Irã e EUA estabelece cessar-fogo e reabertura do Estreito de OrmuzAcordo entre Irã e EUA estabelece cessar-fogo e reabertura do Estreito de OrmuzO acordo entre o Irã e os Estados Unidos estabelece os termos do cessar-fogo entre os rivais históricos, a reabertura do Estreito de Ormuz, algum alívio financeiro para o Irã e uma reafirmação de Teerã de que jamais produzirá uma arma nuclear. O acordo também estabelece a criação de um plano abrangente para a reabilitação e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, garantindo um financiamento de pelo menos US$ 300 bilhões.
Read more »

Líderes do G7 saúdam acordo entre EUA e Irã e oferecem ajuda para OrmuzLíderes do G7 saúdam acordo entre EUA e Irã e oferecem ajuda para OrmuzAutoridades reunidas na França veem oportunidade histórica para evitar armas nucleares e garantir paz na região
Read more »



Render Time: 2026-06-17 21:50:16