Acordo Preliminar entre EUA e Irã Adia Questão Nuclear e Foca em Reabertura de Ormuz

Um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, ainda passível de alterações, prioriza a reabertura do Estreito de Ormuz e a liberação de ativos financeiros, enquanto adia as negociações sobre o programa nuclear. O texto prevê a cessação das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, e estabelece prazos para a retirada de minas e o fim do bloqueio naval. Contudo, questões como a cobrança de taxas em Ormuz e a presença militar israelense no Líbano permanecem em aberto,aguardando um acordo final.

Um memorando preliminar entre os Estados Unidos e o Irã, obtido pela CNN, estabelece um acordo inicial que adia questões centrais, como o programa nuclear iraniano, para negociações futuras.

O texto foca em medidas imediatas, predominantemente a reabertura do Estreito de Ormuz e a liberação de recursos financeiros iranianos, além de prever a cessação das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano. O documento, que ainda pode ser alterado antes da assinatura formal na Suíça, contém compromissos como respeito mútuo à soberania, a retirada de minas navais pelo Irã e o fim do bloqueio dos EUA a portos iranianos.

Autoridades de ambos os países pretendem apresentar o acordo como uma vitória própria, ao mesmo tempo em que buscam desescalar a retórica agressiva. O memorando especifica que os EUA iniciarão a remoção do bloqueio naval após a assinatura e que a reabertura completa de Ormuz deve ocorrer em até 30 dias, com a retirada das minas marítimas.

A cobrança de taxas pelo uso do estreito não é definida com clareza, prevendo-se que o Irã garantirá passagem sem custos por 60 dias e que conversas sobre a administração futura do canal, com a participação de Omã e outros Estados do Golfo, serão iniciadas. No plano financeiro, os EUA se comprometem a desenvolver um plano de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã e a encerrar todas as sanções contra o país.

Em contrapartida, o Irã concorda em não adquirir nem desenvolver armas nucleares, enquanto as questões relacionadas ao urânio enriquecido ficam para um acordo final a ser negociado. O texto também aborda a presença militar israelense no sul do Líbano, mas não avança sobre uma solução para esse ponto, limitando-se a garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano.

A íntegra do memorando foi divulgada pelos EUA e contém cláusulas que formalizam a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, bem como a abstenção da ameaça ou do uso da força entre as partes. A expectativa é que este entedioinia inicie a fase final de um amplo processo de paz





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EUA Irã Estreito De Ormuz Acordo Nuclear Cessar-Fogo Líbano Sanções Negociações

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petróleo recua após acordo entre EUA e Irã, mas normalização de Ormuz pode levar semanasMercado reage ao anúncio de reabertura da principal rota energética do mundo, enquanto especialistas alertam para gargalos

Read more »

Reabertura do Estreito de Ormuz enfrenta incertezas apesar de acordo entre EUA e IrãApesar do acordo entre EUA e Irã para reabertura do Estreito de Ormuz, desafios persistem com prazos divergentes, risco de minas e capacidade iraniana de novo bloqueio. A navegação ainda está muito abaixo dos níveis normais, e empresas do setor se mostram cautelosas.

Read more »

Acordo entre Irã e EUA estabelece cessar-fogo e reabertura do Estreito de OrmuzO acordo entre o Irã e os Estados Unidos estabelece os termos do cessar-fogo entre os rivais históricos, a reabertura do Estreito de Ormuz, algum alívio financeiro para o Irã e uma reafirmação de Teerã de que jamais produzirá uma arma nuclear. O acordo também estabelece a criação de um plano abrangente para a reabilitação e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, garantindo um financiamento de pelo menos US$ 300 bilhões.

Read more »

Líderes do G7 saúdam acordo entre EUA e Irã e oferecem ajuda para OrmuzAutoridades reunidas na França veem oportunidade histórica para evitar armas nucleares e garantir paz na região

Read more »