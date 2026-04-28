Acordo Mercosul-UE Entra em Vigor Provisoriamente Após 25 Anos de Negociações

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, resultado de mais de duas décadas de negociações, entra em vigor provisoriamente, marcando um avanço significativo nas relações bilaterais e abrindo novas oportunidades comerciais para ambos os blocos. O Presidente Lula enfatiza a importância da igualdade nas negociações e aborda desafios internos do Mercosul.

Após mais de 25 anos de negociações complexas e marcadas por desafios históricos, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia entrou em vigor provisoriamente nesta sexta-feira, 1º de maio.

A cerimônia de promulgação, liderada pelo Presidente Lula, foi descrita como um marco alcançado com “ferro, suor e sangue”, simbolizando a determinação e o esforço contínuo para estabelecer relações multilaterais equitativas entre as nações. Lula enfatizou a importância de o Brasil se valorizar e buscar negociações em condições de igualdade com todos os parceiros comerciais, uma postura que o país pretende adotar em futuros acordos, como os em andamento com Singapura, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e o Canadá.

O Presidente Lula ressaltou as dificuldades inerentes a um acordo entre antigos colonizadores e colonizados, observando que a progressão é mais lenta quando os países colonizados reivindicam seus direitos. Ele destacou que o acordo representa uma resposta global à crença na democracia, no multilateralismo e na cordialidade nas relações internacionais, enfatizando que nenhum país pode prosperar isoladamente no cenário comercial atual.

Além disso, Lula abordou questões específicas dentro do Mercosul, mencionando a necessidade de equilibrar a produção e importação de leite do Uruguai e da Argentina para garantir o conforto de todos os membros do bloco, reconhecendo a pressão que o aumento das importações de leite e derivados tem exercido sobre o mercado nacional brasileiro, o que levou a propostas de investigação na Câmara dos Deputados para proteger a renda dos produtores locais. A União Europeia é atualmente o segundo principal parceiro comercial do Brasil, e o acordo visa eliminar gradualmente tarifas em cerca de 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% pela União Europeia, com regras específicas para salvaguardas comerciais em setores sensíveis.

O acordo foi formalmente notificado pela União Europeia em 24 de março, cumprindo os requisitos para sua entrada em vigor provisória. No entanto, apesar da aprovação nos parlamentos de ambos os blocos, o acordo ainda está sujeito a uma avaliação jurídica no bloco europeu. Em janeiro, o Parlamento Europeu decidiu submeter o texto a uma revisão pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), o que pode atrasar a ratificação plena do tratado.

Lula minimizou essa decisão, classificando-a como “coisa de gente ciumenta” e reafirmando que não representará um obstáculo significativo. Ele reiterou o compromisso do Brasil em construir uma relação de complementaridade com a Europa, em vez de buscar a destruição dos produtos europeus.

O acordo abre caminho para uma maior integração econômica e comercial entre os dois blocos, com potencial para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento em ambos os lados do Atlântico, além de sinalizar a possibilidade de expansão do Mercosul com a adesão da Bolívia e a consideração de outros países no futuro





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