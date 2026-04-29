Acordo Mercosul-UE entra em vigor, cenário político baiano esquenta e petróleo sobe

Notícias abrangendo a entrada em vigor do acordo Mercosul-UE, as últimas pesquisas eleitorais na Bahia, a alta do preço do petróleo devido a tensões geopolíticas, os resultados financeiros do Banco do Brasil e a sabatina do AGU para o STF, além da PEC do fim da escala 6x1.

A cerimônia de promulgação do acordo histórico entre o Mercosul e a União Europeia ocorreu em um ambiente que muitos descreveram como de conclusão, sinalizando o fim de longas e complexas negociações.

Apesar do clima comedido no evento formal, o acordo representa um marco significativo para o comércio e as relações econômicas entre os blocos regionais. A partir da próxima sexta-feira, com a entrada em vigor do acordo, a indústria brasileira se prepara para um leque de novas oportunidades de negócios.

Um mapeamento detalhado produzido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) identifica os setores com maior potencial de crescimento e expansão, oferecendo um panorama estratégico para empresas que buscam aproveitar os benefícios da liberalização comercial. A ApexBrasil destaca a importância de um planejamento cuidadoso e da adaptação às novas regras e regulamentações para maximizar os ganhos decorrentes do acordo.

A agência também oferece suporte e orientação para empresas que desejam explorar novos mercados e estabelecer parcerias estratégicas na Europa. O acordo, no entanto, não está isento de desafios. A implementação efetiva exigirá um esforço coordenado entre os governos e o setor privado, bem como a superação de barreiras burocráticas e a resolução de possíveis disputas comerciais. A expectativa é que o acordo impulsione o crescimento econômico, gere empregos e aumente a competitividade da indústria brasileira no cenário internacional.

No cenário político brasileiro, a disputa pela preferência do eleitorado na corrida para o governo do estado da Bahia apresenta um quadro interessante. Pesquisas recentes indicam que o ex-prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, lidera as intenções de voto, com 41%. O atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues, aparece logo atrás, com 38%. A diferença, embora pequena, sugere uma competição acirrada e a necessidade de estratégias eficazes para conquistar o apoio dos eleitores indecisos.

Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, figura em segundo lugar na preferência do eleitorado, com 26% das intenções de voto. A pesquisa demonstra a fragmentação do cenário político e a importância de alianças estratégicas para aumentar as chances de vitória. A campanha eleitoral promete ser intensa, com debates acalorados e propostas divergentes sobre os rumos do estado. Os candidatos devem apresentar suas plataformas de governo e buscar o diálogo com diferentes setores da sociedade para conquistar a confiança dos eleitores.

A participação popular e o engajamento cívico serão fundamentais para garantir a legitimidade do processo eleitoral e a escolha de um governo que represente os interesses da população. A análise dos dados demográficos e das tendências de voto será crucial para os candidatos e suas equipes de campanha. Em outro desenvolvimento, o preço do petróleo registrou um aumento de 3%, impulsionado pela crescente preocupação com um possível bloqueio naval prolongado ao Irã.

As negociações para a retomada do acordo nuclear iraniano estão paralisadas, pois o Irã insiste na suspensão imediata do bloqueio antes de retomar as conversas. Os Estados Unidos, por sua vez, relutam em adiar a questão nuclear, o que agrava a incerteza no mercado de petróleo. A instabilidade geopolítica no Oriente Médio tem um impacto direto nos preços da energia, afetando a economia global.

A possibilidade de um bloqueio naval ao Irã interromperia o fornecimento de petróleo da região, elevando os preços e gerando inflação. A situação exige uma solução diplomática urgente para evitar uma escalada do conflito e garantir a estabilidade do mercado de energia.

Além disso, o Banco do Brasil divulgou resultados positivos, com um lucro gerencial de R$ 3,788 bilhões e um lucro contábil de R$ 3,725 bilhões nos três primeiros meses do ano. Esses resultados demonstram a solidez e a eficiência da instituição financeira. Por fim, o advogado-geral da União (AGU) aguarda sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, seguida de análise em plenário para sua indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A aprovação requer o apoio de 41 votos. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir a escala de trabalho 6x1 foi defendida pelo relator, que afirmou que a medida não se alinha a ideologias políticas específicas, mas busca atender às necessidades dos trabalhadores e das empresas





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