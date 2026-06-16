Acordo EUA-Irã para Estreito de Ormuz Enfrenta Obstáculos Operacionais e de Segurança

Apesar do otimismo inicial dos mercados, o acordo preliminar entre EUA e Irã para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz esbarra na fragilidade do pacto e na necessidade de desminagem, o que deve atrasar a normalização do fluxo de petróleo e mercadorias.

O anúncio de um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito e reabrir o Estreito de Ormuz gerou reações positivas nos mercados financeiros, mas a realidade operacional e política indica que a normalização do fluxo comercial na região deve ser um processo lento e complexo.

O presidente dos EUA declarou, em tom otimista, que navios devem ligar seus motores e o petróleo deve fluir, refletindo a expectativa de uma rápida retomada. No entanto, a fragilidade do acordo - cujos detalhes específicos não foram divulgados - e a presença de minas navais exigem cautela. A agência grega Marisks alertou que se trata apenas do início de um processo de desescalada, não da restauração imediata das condições normais de comércio.

Especialistas em transporte marítimo destacam que a remoção das minas e o retorno às rotas internacionalmente reconhecidas são pré-requisitos essenciais para a navegação segura. Operacionalmente, o setor não está a pressionar a retoma das atividades, aguardando garantias de segurança. A operação de localização e neutralização das minas pode levar de 40 a 50 dias, ou até seis meses segundo analistas ocidentais de segurança marítima ouvidos pela Reuters.

Empresas de seguros, transporte marítimo e petrolífero só se sentirão suficientemente seguras para retomar a navegação após a desminagem e verificação independente. A Alemanha condicionou sua participação em eventuais missões de remoção ao cessar-fogo efetivo e ao apoio de EUA e Irã, enquanto Reino Unido, França e Itália já sinalizaram disposição para apoiar, inclusive com missões defensivas.

Mesmo com o estreito aberto, os custos de seguro contra riscos de guerra permanecerão elevados por algum tempo, variando atualmente entre 1% e 4% do valor da embarcação por travessia, contra menos de 0,1% antes da guerra. Para um petroleiro de 200 milhões de dólares, isso significa um custo adicional de 2 a 8 milhões por travessia.

Analistas observam que esses valores sobem rápido e caem devagar, e que as empresas avaliarão sua tolerância ao risco: enquanto japoneses, coreanos e chineses tendem a ser mais cautelosos, os gregos demonstram maior apetite ao risco. O tempo de viagem também é fator relevante: uma viagem de ida e volta ao Japão pode levar de 45 a 50 dias, e meses de interrupção geraram um acúmulo de navios no Golfo Pérsico.

Dados da Kpler indicam que cerca de 300 navios totalmente carregados estão parados no Golfo e mais 250 aguardam carregamento. A normalização total, portanto, depende de múltiplas variáveis - desminagem, verificação, custos de seguro e disposição dos armadores - o que posterga a recuperação do fluxo logístico pré-guerra





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