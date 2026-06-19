Acordo EUA-Irã em Risco: Trump Rejeita Compensação Financeira e Aumenta Tensões

Apesar da assinatura de um acordo de paz entre EUA e Irã que prevê compensação financeira e fim de hostilidades, o presidente Donald Trump declarou que 'nenhum dinheiro' será enviado ao Irã. Esta declaração contradiz diretamente uma cláusula central do pacto, que estabelece um plano de reconstrução de pelo menos US$ 300 bilhões. A troca de acusações entre Trump e o líder supremo iraniano e a exigência de que Israel cumpra um cessar-fogo regional colocam em xeque a viabilidade do acordo, que busca encerrar a guerra no Oriente Médio em 60 dias.

Após a assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, a circulação de petroleiros pelo estratégico Estreito de Ormuz retornou, simbolizando um momento de alívio temporário nas tensões regionais.

No entanto, a estabilidade prometida pelo documento foi rapidamente colocada em xeque por declarações conflitantes vindas de Washington e Teerã. O presidente norte-americano, Donald Trump, utilizou sua rede social Truth Social para anunciar que o Irã 'não receberá nenhum dinheiro', contrariando abertamente uma das cláusulas centrais do memorando de entendimento assinado dias antes.

Essa cláusula previa a criação de um amplo plano de reconstrução e desenvolvimento econômico para o país, com um valor mínimo de 300 bilhões de dólares, a ser desenvolvido pelos EUA em conjunto com seus parceiros do Golfo Pérsico. A postura de Trump foi uma resposta direta às afirmações do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, que na véspera havia acusado o presidente americano de agir 'por desespero' para selar o acordo.

O diplomata iraniano sugeriu que Trump teria usado 'todo tipo de alavancas' em uma negociação de último minuto. A troca de acusações públicas expõe as profundas desconfianças que persistem e levanta sérias dúvidas sobre a viabilidade do pacto, que prometia encerrar as hostilidades no Oriente Médio e estabelecer um novo marco de cooperação.

O próprio texto do acordo, divulgado oficialmente, delineia um ambicioso esforço de paz com 14 parágrafos que abordam desde a cessação imediata e permanente de todas as operações militares, inclusive no Líbano, até garantias de que o Irã nunca desenvolverá armas nucleares. O documento prevê a suspensão das sanções norte-americanas e estabelece um cronograma detalhado: os EUA devem suspender seu bloqueio naval e remover completamente suas forças das proximidades do Irã em 30 dias, enquanto o Irã se compromete a garantir a passagem segura de navios comerciais no Golfo Pérsico, também em até 30 dias.

Uma cláusula crucial determina que as partes negociarão um acordo definitivo em no máximo 60 dias, prorrogável por consentimento mútuo. No entanto, o azedamento do tom entre os líderes contamina a执行 (execução) do plano. A declaração de Trump de que 'eles não recebem um centavo' representa um desafio direto à disposição acordada sobre o plano de reconstrução, que era visto como um incentivo fundamental para a cooperação iraniana.

O impasse ameaça返還 (reverter) os ganhos iniciais, como o fim do bloqueio naval e a retomada do tráfego comercial, que já começam a ser implementados tecnicamente. Além da questão financeira, o acordo também está sendo testado por outro fronts: o cessar-fogo regional. Trump emitiu um recado claro a Israel, seu aliado histórico, para que cumpra integralmente o cessar-fogo previsto no pacto, estendendo-o a todas as frentes, incluindo o Líbano e o Hezbollah.

Ele apelou a 'todos na região do Oriente Médio' para manterem o compromisso e permitirem que as negociações progridam. Este aposto revela a complexidade geopolítica do acordo, que precisa do consentimento e da moderação de múltiplos atores não-signatários diretos. A soma destes fatores - a retórica beligerante entre os presidentes, a ameaça de congelamento financeiro e a necessidade de coordenar aliados - pinta um cenário de extrema fragilidade.

O retorno dos petroleiros ao Estreito de Ormuz é, portanto, um sinal positivo inicial, mas a sustentabilidade da paz parece depender mais de decisões políticas de alto nível do que das disposições técnicas do próprio memorando. A janela de 60 dias para um acordo final promete ser um período de intensa diplomacia, pressão e risco de colapso total





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