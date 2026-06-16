Acordo entre EUA e Irã: vitória estratégica de Teerã e incertezas sobre paz duradoura

Memorando de entendimento suspende conflito por 60 dias, mas analistas alertam que termos favorecem o regime iraniano, que deve acessar ativos bloqueados, enquanto objetivos americanos como desnuclearização e queda do governo não foram alcançados. Consenso regional frágil e resistência israelense complicam horizonte.

Apesar das declarações otimistas do governo americano, que proclamou uma vitória contra o Irã, o regime de Teerã parece estar às vésperas de conquistar uma significativa vantagem estratégica com o acesso a bilhões de dólares em ativos financeiros congelados no exterior.

Essa concessão ocorreria em troca da reabertura do Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o comércio global de petróleo que foi bloqueada pelo Irã como medida retaliatória após os ataques israelenses e americanos. Um recente acordo, na forma de um memorando de entendimento que suspende as hostilidades por 60 dias, não oferece garantias de uma paz duradoura no Oriente Médio, alertam analistas consultados.

O processo, que contou com a mediação do Paquistão e arrastou outros países para a mesa de negociações, enfrenta forte ceticismo em relação à sua implementação efetiva e ao cumprimento dos termos por todas as partes envolvidas. Enquanto isso, a otimista retórica de vitória proferida pelo presidente Donald Trump em discurso no domingo contrasta drasticamente com a avaliação de especialistas, que apontam que os objetivos centrais que motivaram a campanha militar - aniquilar as capacidades militares iranianas, derrubar o governo e eliminar o programa nuclear - não foram alcançados.

Na realidade, ao sentar-se para negociar por meses, os EUA acabaram por conceder uma dose de legitimidade ao regime iraniano, fortalecendo sua posição interna e regional. Analistas destacam que o possível acordo representaria uma vitória estratégica para Teerã, posicionando-o em uma situação até mais forte do que a que possuía antes do conflito.

A disposição de países que há um ano consideravam a revolução iraniana como um projeto derrotado agora participam ativamente das articulações para viabilizar o acordo, o que sinaliza uma expansão da legitimidade do Irã para além dos limites do Oriente Médio, segundo o professor Michel Gherman, da UFRJ. O núcleo da negociação para além da reabertura de Ormuz parece girar em torno do descongelamento de ativos financeiros e do reconhecimento de novos termos para o programa nuclear.

A busca por um acordo que supere o pacto de 2015, cancelado por Trump em seu primeiro mandato, coloca a administração americana em uma posição delicada. O ex-embaixador dos EUA em Israel Daniel Shapiro criticou abertamente a direção das conversas, afirmando que existe o risco de um futuro acordo ser pior do que o original, e que o memorando atual não corresponde a qualquer avanço nuclear substancial, parecendo antes uma troca onde os EUA estariam "pagando" pela simples reabertura da via marítima.

As negociações, contudo, não se limitam ao eixo bilateral EUA-Irã. O cessar-fogo de 60 dias também deve abranger o Líbano, onde Israel tem realizado ataques diários contra posições do Hezbollah, embora relatos desta segunda-feira indiquem uma redução na intensidade dos bombardeios. A rejeição de setores de linha-dura do governo israelense a qualquer recuo ordenado pelos EUA adiciona um fator de instabilidade adicional ao já frágil processo diplomático.

Portanto, enquanto a retórica oficial fala em vitória, a realidade dos fatos aponta para um desfecho que consolida ganhos para o Irã, deixa os objetivos americanos largamente inconclusos e deixa o Oriente Médio diante de um futuro incerto, onde a paz dista de ser uma certeza





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