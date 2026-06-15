Acordo entre EUA e Irã traz calma ao sul do Líbano, mas Israel mantém presença militar

Após o acordo entre Estados Unidos e Irã, os combates diminuíram no sul do Líbano, mas Israel reafirma sua posição de não retirada das zonas de segurança. O Hezbollah aguarda o cumprimento do acordo e o retorno de evacuações tem sido cauteloso.

Os combates no sul do Líbano diminuíram após o anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Irã que prevê a cessação imediata e permanente de operações militares em todas as frentes, incluindo a região libanesa.

A notícia foi divulgada no início da manhã com relatos de que milhares de deslocados estavam retornando às suas casas após semanas de turbulência, embora autoridades locais alertassem para não se apressarem, pois a situação ainda pode se inverter. Enquanto isso, Israel afirma que não retirará suas tropas da área, mantendo, assim, a tensão em torno do conflito nas fronteiras do país.

O Líbano sofreu o mais alto número de vítimas com quase 3.800 mortes e cerca de 1,2 milhão de pessoas deslocadas por uma ofensiva israelense contra o Hezbollah, grupo xiita apoiado pelo Irã que abriu fogo em apoio a Teerã em 2 de março. O mediador-país, o Paquistão, declarou que o acordo foi alcançado nas primeiras horas de segunda-feira e que as partes envolvidas irão cumprir os termos.

O Hezbollah, por sua vez, afirmou que não realizará operações desde o anúncio e que a decisão de entrar em um cessar-fogo depende de Israel cumprirem suas responsabilidades. O grupo também advertiu Israel de que não aceitará ataques que violem a soberania do território libanês ou atinjam a população local.

As fontes de segurança, tanto internas quanto externas, relatam que a redução dos ataques israelenses tem trazido uma calma relativa ao sul do Líbano, embora disparos de artilharia e drones ainda ocorram em algumas cidades. Conselhos municipais pediram aos moradores que adiem o retorno a suas casas até que a situação se estabilize definitivamente.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, sentiu a necessidade de reconhecer publicamente a importância da estabilidade para o país, mas evitou mencionar especificamente o Irã e Israel. O presidente do Parlamento, Nabih Berri, também se pronunciou em apoio ao acordo, destacando o impacto positivo para a segurança na região. Apesar da expectativa de que o cessar-fogo se mantenha, as autoridades israelenses mantêm sua posição de não retirada e de retaliação caso ocorram novos ataques





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