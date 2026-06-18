Acordo entre EUA e Irã Reabre Estreito de Ormuz e Inicia Negociações Nucleares

Acordo entre EUA e Irã reabre navegação no Estreito de Ormuz após bloqueio e inicia nova fase de negociações sobre o programa nuclear, com prazo de 60 dias para questões pendentes.

A formalização do acordo entre os Estados Unidos e o Irã ocorreu nesta quarta-feira, durante um encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris.

O acordo tem implicações significativas para o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o comércio global de energia. Nesta quinta-feira, o governo americano anunciou o encerramento do bloqueio naval imposto durante o conflito e deu início a uma nova etapa de negociações sobre o programa nuclear iraniano.

Na Casa Branca, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que começou a contar o prazo de 60 dias previsto para solucionar os pontos pendentes do memorando de entendimento firmado entre os dois países na noite de quarta-feira. Durante a coletiva, Vance procurou reduzir preocupações sobre a possibilidade de o Irã cobrar taxas de embarcações que cruzam o estreito, hipótese que poderia alterar o status da passagem marítima, considerada por grande parte da comunidade internacional como uma via de navegação internacional.

Ele declarou: acreditamos que as vias navegáveis internacionais devem ser isentas de pedágios e acrescentou que os países da região juntos encontrarão uma estrutura de segurança adequada para o estreito no futuro. Segundo Vance, a abertura da rota marítima é uma condição indispensável para um acordo permanente. Se o estreito permanecer fechado, afirmou, não haverá um acordo final.

O memorandum de entendimento ampliou o cessar-fogo e abriu negociações para encerrar o conflito iniciado ao lado de Israel no fim de fevereiro. O fechamento do Estreito de Ormuz havia provocado alta nos preços da energia, ampliado temores de desaceleração econômica global e gerado impactos na região do Golfo.

O Comando Central dos Estados Unidos informou que suspendeu as operações de bloqueio contra portos e áreas costeiras iranianas, declarando que todos os esforços militares dos EUA para impor o bloqueio cessaram, mas que grandes navios da Marinha permanecerão na área para garantir que todos os aspectos do acordo sejam respeitados. Com o acordo em vigor, navios carregados com petróleo que estavam retidos voltaram a cruzar o Estreito de Ormuz.

O Kuwait anunciou planos para elevar a produção, enquanto embarcações transportando quase 10 milhões de barris de petróleo passaram a navegar pela região, incluindo os primeiros petroleiros de propriedade saudita a utilizar a rota desde o início da guerra, há mais de três meses. Autoridades iranianas também informaram que o movimento de embarcações comerciais nos portos do sul do país retornou à normalidade.

Apesar da retomada das operações, executivos dos setores de navegação e energia continuam aguardando esclarecimentos sobre as condições de segurança da rota, incluindo a existência de minas marítimas e possíveis exigências de autorização por parte do Irã. O acordo também gerou críticas entre opositores do governo iraniano e integrantes do Partido Republicano nos EUA. O principal argumento é que o entendimento oferece alívio de sanções e abre caminho para o desbloqueio de recursos financeiros em benefício do regime iraniano.

O senador Roger Wicker, do Mississippi, presidente da Comissão de Serviços Armados do Senado, declarou em comunicado que um fundo de 300 bilhões de dólares para reconstrução e desenvolvimento econômico do Irã faria com que o pagamento no âmbito do acordo de 2015 do presidente Obama parecesse insignificante. Ele afirma que o regime iraniano não renunciou ao seu objetivo final de morte à América e morte a Israel e investirá cada centavo que receber para alcançar esse objetivo.

Questionado sobre relatos de insatisfação do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e de integrantes de seu gabinete, Vance respondeu que Israel deve considerar a importância da aliança com Washington, sugerindo que críticos em Israel precisam acordar para a realidade da situação. O texto do memorando, divulgado pelo presidente iraniano Masoud Pezeshkian, estabelece que o Irã permitirá a passagem de embarcações comerciais pelo estreito sem custos por apenas 60 dias, enquanto a normalização do fluxo marítimo deverá ocorrer em até 30 dias





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