Acordo entre EUA e Irã: O que você precisa saber

O acordo entre os EUA e o Irã, conhecido como Memorando de Entendimento (MoU), foi assinado e está em vigor. O MoU estabelece 14 pontos, incluindo a criação de um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã.

O acordo entre os EUA e o Irã, conhecido como Memorando de Entendimento (MoU), foi assinado e está em vigor. O MoU estabelece 14 pontos, incluindo a criação de um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã.

O governo Trump descreve o acordo como 'baseado em desempenho', o que significa que o Irã só receberá os benefícios previstos se cumprir seus compromissos. O primeiro ponto do acordo estabelece que os EUA, o Irã e seus aliados declararão o fim imediato e permanente das operações militares em 'todas as frentes', incluindo o Líbano. O acordo também prevê a criação de um fundo para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã, com um valor de US$ 300 bilhões.

Os EUA não são obrigados a contribuir financeiramente para o fundo, mas os países parceiros regionais podem fazer contribuições. O acordo também prevê a criação de um plano para a segurança do Estreito de Ormuz, que é uma das principais prioridades dos EUA. O Irã fará todos os esforços para garantir a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz.

O acordo também prevê a criação de um fundo para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã, com um valor de US$ 300 bilhões. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou a intenção de chegar a um entendimento final dentro do prazo de 60 dias. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, disse que 'até o momento, nossos planos para a reunião de Genebra não mudaram'.

O acordo também prevê a criação de um plano para a segurança do Estreito de Ormuz, que é uma das principais prioridades dos EUA. O Irã fará todos os esforços para garantir a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz. O acordo também prevê a criação de um fundo para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã, com um valor de US$ 300 bilhões.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou a intenção de chegar a um entendimento final dentro do prazo de 60 dias





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