Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Acordo entre EUA e Irã: O que você precisa saber

Política News

Acordo entre EUA e Irã: O que você precisa saber
Acordo Entre EUA E IrãMemorando De EntendimentoReconstrução E Desenvolvimento Econômico
📆6/18/2026 2:51 AM
📰bbcbrasil
91 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 83%

O acordo entre os EUA e o Irã, conhecido como Memorando de Entendimento (MoU), foi assinado e está em vigor. O MoU estabelece 14 pontos, incluindo a criação de um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã.

O acordo entre os EUA e o Irã, conhecido como Memorando de Entendimento (MoU), foi assinado e está em vigor. O MoU estabelece 14 pontos, incluindo a criação de um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã.

O governo Trump descreve o acordo como 'baseado em desempenho', o que significa que o Irã só receberá os benefícios previstos se cumprir seus compromissos. O primeiro ponto do acordo estabelece que os EUA, o Irã e seus aliados declararão o fim imediato e permanente das operações militares em 'todas as frentes', incluindo o Líbano. O acordo também prevê a criação de um fundo para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã, com um valor de US$ 300 bilhões.

Os EUA não são obrigados a contribuir financeiramente para o fundo, mas os países parceiros regionais podem fazer contribuições. O acordo também prevê a criação de um plano para a segurança do Estreito de Ormuz, que é uma das principais prioridades dos EUA. O Irã fará todos os esforços para garantir a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz.

O acordo também prevê a criação de um fundo para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã, com um valor de US$ 300 bilhões. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou a intenção de chegar a um entendimento final dentro do prazo de 60 dias. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, disse que 'até o momento, nossos planos para a reunião de Genebra não mudaram'.

O acordo também prevê a criação de um plano para a segurança do Estreito de Ormuz, que é uma das principais prioridades dos EUA. O Irã fará todos os esforços para garantir a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz. O acordo também prevê a criação de um fundo para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã, com um valor de US$ 300 bilhões.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou a intenção de chegar a um entendimento final dentro do prazo de 60 dias

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

bbcbrasil /  🏆 8. in BR

Acordo Entre EUA E Irã Memorando De Entendimento Reconstrução E Desenvolvimento Econômico Estreito De Ormuz Segurança

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acordo de Washington entre EUA e Irã pode ser divulgado antes de sexta-feiraAcordo de Washington entre EUA e Irã pode ser divulgado antes de sexta-feiraO presidente americano, Donald Trump, pode decidir divulgar o acordo de Washington com Teerã antes de sexta-feira (19). O acordo, assinado eletronicamente pelos líderes dos EUA e do Irã, deve ter uma cerimônia de assinatura presencial na sexta-feira.
Read more »

Acordo entre EUA e Irã: vitória estratégica de Teerã e incertezas sobre paz duradouraAcordo entre EUA e Irã: vitória estratégica de Teerã e incertezas sobre paz duradouraMemorando de entendimento suspende conflito por 60 dias, mas analistas alertam que termos favorecem o regime iraniano, que deve acessar ativos bloqueados, enquanto objetivos americanos como desnuclearização e queda do governo não foram alcançados. Consenso regional frágil e resistência israelense complicam horizonte.
Read more »

Acordo entre EUA e Irã reduz pressão sobre fertilizantes no Brasil, dizem analistasAcordo entre EUA e Irã reduz pressão sobre fertilizantes no Brasil, dizem analistasReabertura do Estreito de Ormuz ajuda a derrubar preços da ureia, mas especialistas alertam que a normalização da oferta ainda deve levar meses
Read more »

Equipe econômica do governo Lula avalia com otimismo acordo entre EUA e IrãEquipe econômica do governo Lula avalia com otimismo acordo entre EUA e IrãA equipe econômica do governo Lula avalia com otimismo o acordo preliminar firmado entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.
Read more »



Render Time: 2026-06-18 05:51:42