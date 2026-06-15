O acordo entre os EUA e o Irã está agora concluído, de acordo com o presidente Donald Trump. O primeiro-ministro paquistanês também confirmou que o acordo de Paz entre EUA e Irã foi alcançado após intensas negociações.

Os militares dos Estados Unidos receberam uma diretriz para suspender o bloqueio americano no Estreito de Ormuz, desde que o acordo com o Irã seja assinado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou originalmente que, após um acordo com Teerã, autorizaria a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos. Trump ordenou o bloqueio em meados de abril, cerca de seis semanas após o início da guerra. A autoridade americana ressaltou que esse é o entendimento atual e que a situação ainda pode mudar entre agora e sexta-feira.

O acordo de Trump será melhor do que o de Obama? e que Washington encerrará o bloqueio naval ao país, marcando o desenvolvimento mais significativo até agora após meses de negociações. O primeiro-ministro paquistanês, Shebaz Shariff, também confirmou que após intensas negociações, o acordo de Paz entre EUA e Irã foi alcançado.

De acordo com Shariff, o já o secretariado do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, sobre o acordo de fim de guerra, afirmou que Teerã sob a orientação de seu líder mártir, consolidou sua superioridade diante do inimigo americano-sionista. Em comunicado divulgado na noite de domingo, o governo iraniano afirma que foi finalizado o texto de um memorando de entendimento sobre as negociações para o fim da guerra.

De acordo com os entendimentos alcançados, a guerra e as operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, serão encerradas de forma imediata e permanente a partir desta noite. Além disso, o Teerã também afirma que o documento será assinado na próxima sexta-feira e agradece os esforços do Paquistão e do Catar em mediar as negociações





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