Head Topics

Acordo entre Bolsonaristas e Alcolumbre Adia CPI do Banco Master

Política News

Acordo entre Bolsonaristas e Alcolumbre Adia CPI do Banco Master
CPI Banco MasterDavi AlcolumbreJair Bolsonaro
📆4/30/2026 3:50 PM
📰JornalOGlobo
146 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 94%

Parlamentares aliados ao ex-presidente Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegaram a um acordo para adiar a pressão pela instalação da CPI do Banco Master, priorizando a votação para derrubar vetos presidenciais. A negociação ocorreu após a rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF.

Um acordo estratégico foi selado entre parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre , resultando no adiamento da pressão pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Master.

A negociação ocorreu em um momento delicado, logo após a rejeição da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), uma derrota significativa para o governo e um triunfo para Alcolumbre. O foco imediato do Congresso Nacional será a votação para derrubar vetos presidenciais à lei que altera a dosimetria das penas para crimes, incluindo aqueles relacionados ao ex-presidente Bolsonaro. A manobra visa, essencialmente, evitar qualquer pressão adicional sobre Alcolumbre durante a sessão crucial.

O acordo, articulado principalmente entre Alcolumbre e o senador Jorge Seif, gerou insatisfação entre alguns deputados bolsonaristas que não foram consultados e defendem a instalação imediata da CPI. O deputado Carlos Jordy, autor do requerimento para a criação da CPI, criticou a decisão, considerando-a contrária ao regimento interno do Congresso.

Jordy planeja recorrer ao STF por meio de um mandado de segurança para tentar garantir a criação da comissão, apesar das dificuldades e da sinalização de que Alcolumbre não permitirá que a CPI seja instalada durante a sessão. A expectativa é que o deputado Zé Trovão utilize a tribuna para cobrar explicações do presidente do Senado, embora a probabilidade de sucesso seja considerada baixa.

A preocupação central dos parlamentares envolvidos na tentativa de derrubar os vetos presidenciais era que Alcolumbre pudesse ser pressionado a abrir a CPI do Banco Master durante a sessão, o que poderia comprometer a votação dos vetos. O requerimento para a criação da CPI já possui as assinaturas necessárias, mas a garantia de que ela não seria instalada tornou-se uma condição para a marcação da sessão do Congresso.

A decisão de adiar a pressão pela CPI do Banco Master reflete um cálculo político complexo, no qual a prioridade é assegurar a derrubada dos vetos presidenciais. A rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF representou um revés para o governo, mas também fortaleceu a posição de Alcolumbre no Senado. O presidente do Senado utilizou essa oportunidade para negociar com os aliados de Bolsonaro, buscando evitar novas derrotas e garantir a aprovação de seus projetos de interesse.

A situação demonstra a fragilidade do cenário político e a importância das negociações para a obtenção de resultados no Congresso Nacional. Paralelamente, o Irineu, uma iniciativa do jornal O GLOBO, continua a oferecer aos leitores aplicações de inteligência artificial, com toda a produção de conteúdo sendo supervisionada por jornalistas, garantindo a qualidade e a precisão das informações.

Outras notícias incluem a edição deste ano do evento Vinhos de Portugal, que reúne quase 700 rótulos de 80 produtores, e declarações de Lula a aliados sobre a indicação de Pacheco para o STF, além de notícias sobre a turnê de um músico pelo país e a utilização de uma bolsa de luxo pela Rainha Camilla

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

CPI Banco Master Davi Alcolumbre Jair Bolsonaro Jorge Messias STF Vetos Presidenciais

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presença de Messias na casa de Zanin pegou Alcolumbre de surpresa; veja bastidoresPresença de Messias na casa de Zanin pegou Alcolumbre de surpresa; veja bastidoresEscolhido de Lula para o STF pediu apoio do chefe do Senado na votação marcada para esta quarta, mas não ouviu o que esperava, segundo aliados do senador
Read more »

Alcolumbre encontrou Messias na semana passada e não se comprometeu com aprovação ao STFAlcolumbre encontrou Messias na semana passada e não se comprometeu com aprovação ao STFO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

Sabatina de Jorge Messias na CCJ com placar indefinido e crise do Banco Master em focoSabatina de Jorge Messias na CCJ com placar indefinido e crise do Banco Master em focoO advogado-geral da União enfrenta desafios na sabatina no Senado, incluindo a crise do Banco Master e a necessidade de evitar críticas ao STF, enquanto busca aprovação para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O governo aposta em negociações para garantir a aprovação, mas a oposição busca a derrota do indicado.
Read more »

PF quer ouvir Léo Dias em inquérito sobre o caso Banco MasterPF quer ouvir Léo Dias em inquérito sobre o caso Banco MasterLéo Dias deve depor à PF em inquérito que apura se o Banco Master financiou ataques de influenciadores contra o Banco Central após a liquidação da instituição.
Read more »

Alcolumbre liderará sessão do Congresso com veto de Lula e pressão por CPMI do Banco MasterAlcolumbre liderará sessão do Congresso com veto de Lula e pressão por CPMI do Banco MasterSenador Davi Alcolumbre, após rejeição de indicação ao STF, conduzirá sessão conjunta para analisar veto presidencial e enfrentará pressão para leitura de requerimento de CPMI sobre irregularidades no Banco Master. A sessão será marcada por tensões entre governo e parlamentares.
Read more »

Governo vê ala do STF mirando Master em união com Alcolumbre contra MessiasGoverno vê ala do STF mirando Master em união com Alcolumbre contra MessiasSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »



Render Time: 2026-04-30 19:11:45