Acordo entre Bolsonaristas e Alcolumbre Adia CPI do Banco Master

Parlamentares aliados ao ex-presidente Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegaram a um acordo para adiar a pressão pela instalação da CPI do Banco Master, priorizando a votação para derrubar vetos presidenciais. A negociação ocorreu após a rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF.

Um acordo estratégico foi selado entre parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre , resultando no adiamento da pressão pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Master.

A negociação ocorreu em um momento delicado, logo após a rejeição da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), uma derrota significativa para o governo e um triunfo para Alcolumbre. O foco imediato do Congresso Nacional será a votação para derrubar vetos presidenciais à lei que altera a dosimetria das penas para crimes, incluindo aqueles relacionados ao ex-presidente Bolsonaro. A manobra visa, essencialmente, evitar qualquer pressão adicional sobre Alcolumbre durante a sessão crucial.

O acordo, articulado principalmente entre Alcolumbre e o senador Jorge Seif, gerou insatisfação entre alguns deputados bolsonaristas que não foram consultados e defendem a instalação imediata da CPI. O deputado Carlos Jordy, autor do requerimento para a criação da CPI, criticou a decisão, considerando-a contrária ao regimento interno do Congresso.

Jordy planeja recorrer ao STF por meio de um mandado de segurança para tentar garantir a criação da comissão, apesar das dificuldades e da sinalização de que Alcolumbre não permitirá que a CPI seja instalada durante a sessão. A expectativa é que o deputado Zé Trovão utilize a tribuna para cobrar explicações do presidente do Senado, embora a probabilidade de sucesso seja considerada baixa.

A preocupação central dos parlamentares envolvidos na tentativa de derrubar os vetos presidenciais era que Alcolumbre pudesse ser pressionado a abrir a CPI do Banco Master durante a sessão, o que poderia comprometer a votação dos vetos. O requerimento para a criação da CPI já possui as assinaturas necessárias, mas a garantia de que ela não seria instalada tornou-se uma condição para a marcação da sessão do Congresso.

A decisão de adiar a pressão pela CPI do Banco Master reflete um cálculo político complexo, no qual a prioridade é assegurar a derrubada dos vetos presidenciais. A rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF representou um revés para o governo, mas também fortaleceu a posição de Alcolumbre no Senado. O presidente do Senado utilizou essa oportunidade para negociar com os aliados de Bolsonaro, buscando evitar novas derrotas e garantir a aprovação de seus projetos de interesse.

A situação demonstra a fragilidade do cenário político e a importância das negociações para a obtenção de resultados no Congresso Nacional. Paralelamente, o Irineu, uma iniciativa do jornal O GLOBO, continua a oferecer aos leitores aplicações de inteligência artificial, com toda a produção de conteúdo sendo supervisionada por jornalistas, garantindo a qualidade e a precisão das informações.

Outras notícias incluem a edição deste ano do evento Vinhos de Portugal, que reúne quase 700 rótulos de 80 produtores, e declarações de Lula a aliados sobre a indicação de Pacheco para o STF, além de notícias sobre a turnê de um músico pelo país e a utilização de uma bolsa de luxo pela Rainha Camilla





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CPI Banco Master Davi Alcolumbre Jair Bolsonaro Jorge Messias STF Vetos Presidenciais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presença de Messias na casa de Zanin pegou Alcolumbre de surpresa; veja bastidoresEscolhido de Lula para o STF pediu apoio do chefe do Senado na votação marcada para esta quarta, mas não ouviu o que esperava, segundo aliados do senador

Read more »

Alcolumbre encontrou Messias na semana passada e não se comprometeu com aprovação ao STFO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Sabatina de Jorge Messias na CCJ com placar indefinido e crise do Banco Master em focoO advogado-geral da União enfrenta desafios na sabatina no Senado, incluindo a crise do Banco Master e a necessidade de evitar críticas ao STF, enquanto busca aprovação para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O governo aposta em negociações para garantir a aprovação, mas a oposição busca a derrota do indicado.

Read more »

PF quer ouvir Léo Dias em inquérito sobre o caso Banco MasterLéo Dias deve depor à PF em inquérito que apura se o Banco Master financiou ataques de influenciadores contra o Banco Central após a liquidação da instituição.

Read more »

Alcolumbre liderará sessão do Congresso com veto de Lula e pressão por CPMI do Banco MasterSenador Davi Alcolumbre, após rejeição de indicação ao STF, conduzirá sessão conjunta para analisar veto presidencial e enfrentará pressão para leitura de requerimento de CPMI sobre irregularidades no Banco Master. A sessão será marcada por tensões entre governo e parlamentares.

Read more »

Governo vê ala do STF mirando Master em união com Alcolumbre contra MessiasSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »