Acordo de Paz EUA-Irã sob Ameaça com Continuidade de Ataques Israelenses contra Hezbollah no Líbano

Um memorando de intenções para encerrar a guerra no Oriente Médio prevê o fim das hostilidades em todas as frentes, mas Israel prossegue com ataques aéreos contra o Hezbollah no Líbano, violando o acordo de paz assinado entre EUA e Irã. As negociações para detalhar o pacto foram adiadas, aumentando a tensão e o risco de colapso do acordo.

Um memorando de intenções para encerrar a guerra no Oriente Médio prevê o fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo a batalha com o Hezbollah , mas a implementação do acordo enfrenta sérios obstáculos.

Apesar de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã ter sido assinado em 17 de junho de 2026, exigindo o fim dos combates e a garantia da integridade territorial e soberania do Líbano, Israel continuou seus ataques aéreos contra o Hezbollah. Em 19 de junho, as Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram uma ofensiva contra mais de 80 alvos do Hezbollah no Líbano, incluindo centros de comando, posições de lançamento e infraestrutura terrorista nas áreas de Nabatieh e no sul do país, matando dezenas de militantes.

O comunicado militar israelense justificou a operação como resposta a repetidas e flagrantes violações do cessar-fogo pelo Hezbollah. O primeiro-ministro israelense, em declaração na quinta-feira, afirmou que "a luta não terminou", embora não tenha se referido diretamente ao acordo, que foi duramente criticado dentro de Israel, inclusive por membros do governo.

A tensão aumentou quando o Hezbollah ameaçou responder de forma "dura" e os planos para negociações mediadas pelo Catar e Paquistão foram adiados, segundo anunciou o Ministério das Relações Exteriores suíço sem fornecer nova data. As negociações detalhadas, que deveriam ter começado após a assinatura, visam encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro com os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã.

Espera-se que durante um período de 60 dias, extensível por consentimento mútuo, sejam discutidos a paralisação do programa nuclear iraniano e o alívio de sanções econômicas americanas. O risco ao pacto Washington-Teerã torna-se evidente com a continuidade das hostilidades, colocando em xeque a viabilidade de uma paz duradoura na região





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