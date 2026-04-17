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Acordo de Paz entre Israel e Líbano Pende de Desarmamento do Hezbollah; Cessar-fogo em Vigor Sob Cautela

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Acordo de Paz entre Israel e Líbano Pende de Desarmamento do Hezbollah; Cessar-fogo em Vigor Sob Cautela
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📆4/17/2026 6:28 AM
📰CNNBrasil
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Um ex-porta-voz das Forças de Defesa de Israel destaca que um acordo histórico entre Israel e o Líbano só trará paz e estabilidade duradouras se o Hezbollah for efetivamente desarmado. Enquanto um cessar-fogo de 10 dias entrou em vigor, a incerteza paira sobre a capacidade do governo libanês de cumprir suas promessas, com o Irã saudando a trégua, mas alertando para a cautela.

A possibilidade de um acordo de paz entre Israel e o Líbano , que poderia inaugurar um período de estabilidade e prosperidade para ambas as nações, encontra um obstáculo significativo, revelou Jonathan Conricus, ex-porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI). Segundo Conricus, o fator determinante para a consecução da paz e da estabilidade na região é o desarmamento do grupo militante libanês Hezbollah .

Ele enfatizou em declarações à CNN que, caso o Hezbollah seja desarmado através de um processo mediado pelo governo libanês, um cenário otimista se desenha, com potenciais benefícios mútuos. Contudo, a ausência desse desarmamento, advertiu, aponta inexoravelmente para a continuação do ciclo de conflitos, confrontos armados, lançamento de foguetes e sofrimento humanitário, com as consequências recaindo sobre ambos os lados da fronteira. A capacidade e a vontade política do governo libanês em cumprir os compromissos assumidos em relação ao Hezbollah, que até o momento se mostraram insuficientes ou não implementadas, são cruciais para determinar o futuro da região. Em janeiro, o Líbano anunciou a conclusão da primeira etapa de seu plano para desarmar o Hezbollah e outras milícias atuantes no sul do país. No entanto, Israel considerou esse progresso como "longe de ser suficiente", sinalizando a persistência de preocupações de segurança. Dois meses após essa declaração, o governo libanês tomou a medida de declarar as atividades militares do Hezbollah como ilegais, reconhecendo, ao mesmo tempo, a sua limitação de recursos e poder para desmantelar o grupo de forma independente e eficaz. Questionado sobre a capacidade atual das Forças Armadas Libanesas em desarmar o Hezbollah, Conricus foi direto ao afirmar que, ao analisar o equilíbrio de poder entre as duas entidades, "o Hezbollah ainda precisa ser significativamente enfraquecido, militarmente falando." Essa avaliação militar sugere que, apesar dos esforços diplomáticos e das declarações de intenção, a realidade no terreno ainda apresenta um Hezbollah com considerável poderio bélico, o que representa um desafio substancial para qualquer processo de desarmamento. Em um desenvolvimento paralelo, um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano entrou em vigor na quinta-feira (16) às 20h, horário de Brasília. Este acordo representa uma pausa temporária no intenso conflito entre Israel e o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, e que tem ocorrido concomitantemente com a guerra em outras frentes. A notícia do cessar-fogo foi recebida com declarações ambíguas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou em um comunicado em vídeo que concordou com a pausa, vislumbrando uma oportunidade para um "acordo histórico" com o Líbano, mas ressaltou que a sustentabilidade da trégua ainda é incerta. Do lado iraniano, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores saudou o cessar-fogo, afirmando que o Líbano faz parte de uma negociação mais ampla entre Irã e EUA. O Irã tem consistentemente defendido "a necessidade de estabelecer um cessar-fogo simultâneo em toda a região", segundo a agência estatal Tasnim, indicando uma postura de coordenação regional. No entanto, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, atribuiu o cessar-fogo à "extraordinária firmeza" do Hezbollah, ao mesmo tempo em que alertou que Teerã o abordará "com cautela", sugerindo um ceticismo em relação à durabilidade do acordo. Os números do conflito são sombrios: autoridades libanesas relataram mais de 2.100 mortes no Líbano e mais de 1,2 milhão de deslocados desde 2 de março, enquanto Israel contabiliza dois civis mortos e 13 soldados falecidos no Líbano no mesmo período

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