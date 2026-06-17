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Acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã abre caminho para negociações nucleares e reconstrução econômica

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Acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã abre caminho para negociações nucleares e reconstrução econômica
Acordo EUA IrãCessar-Fogo Oriente MédioPrograma Nuclear Iraniano
📆6/17/2026 7:54 PM
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Memorando de entendimento divulgado em 2026 estabelece trégua de 60 dias, abertura do Estreito de Ormuz e discussões sobre o programa nuclear iraniano, com diluição de urânio enriquecido e plano de US$ 300 bilhões para reconstrução.

Um acordo de cessar-fogo de 60 dias entre Estados Unidos e Irã, tornado público em maio de 2026, estabelece a suspensão imediata das hostilidades e a abertura do Estreito de Ormuz, enquanto as partes negociam o futuro do programa nuclear iraniano.

O memorando, divulgado pelo New York Times após uma conferência de um alto funcionário americano sob anonimato, prevê a desmilitarização da área e a remoção do bloqueio naval dos EUA contra o Irã em 30 dias, garantindo passagem segura e gratuita de embarcações comerciais no Golfo Pérsico. Contudo, questões como taxas de serviços na hidrovia e a compensação financeira para reconstrução do Irã, estimada em US$ 300 bilhões, permanecem abertas.

O vice-presidente JD Vance condicionou parte dos recursos à restrição do enriquecimento de urânio, sugerindo ressarcimento aos países do Golfo, o que gerou irritação em Teerã. O ponto central das negociações é o destino do urânio enriquecido iraniano, atualmente com 440 quilos a níveis próximos do armamentístico. Os EUA inicialmente exigiram a total devolução do material, mas agora aceitam que seja diluído dentro do Irã ou em outro país sob vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

A AIEA participará das próxima etapas, que também tratarão de limites ao programa nuclear dos aiatolás. O texto assegura a soberania e integridade territorial mútuas, a não interferência em assuntos internos e o término permanente das operações militares, inclusive no Líbano, com prazo de 60 dias prorrogável para um acordo final. Enquanto isso, a vida cotidiana continua em Teerã sob um frágil cessar-fogo, refletindo a incerteza e a esperança por uma solução duradoura após anos de tensões

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