Acidentes em show aéreo, ataque israelski e críticas a voo racista

Notícia em português sobre acidentes em show aéreo nos Estados Unidos, ataque israelski e críticas a voo racista.

Aviões militares colidem durante show aéreo , nos Estados Unidos, e explodem no solo; veja vídeo Após prorrogação de cessar-fogo, ataque israelense no leste do Líbano mata comandante da Jihad Islâmica.

Anac considera 'inadmissível' conduta racista e homofóbica de chileno em voo de São Paulo para Frankurt Esse tipo de ocorrência consta como gravíssima em novas regras que vigoram a partir de setembro, com multa e R$ 17,5 mil e impedimento de embarque a passageiro, diz agência 'Não é caro para os padrões de Hollywood', diz Eduardo Bolsonaro sobre investimento de Vorcaro em 'Dark Horse'.

Ex-deputado defendeu que aporte de dono do Banco Master 'é até barato'; valor previsto em contrato supera orçamento de 15 dos últimos 20 vencedores do Oscar Barboza explica saída do Botafogo para o Palmeiras: 'Ligaram para mim dizendo que eu tinha que ir embora' Franclim Carvalho elogia atuação do Botafogo na vitória sobre o Corinthians: 'Esta é nossa cara' Paul McCartney reveals passion, inspiration for song in new album and wife is surprised (Leia mais: [https://www.revistaj.com.br/noticias/](https://www.revistaj.com.br/noticias/)





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