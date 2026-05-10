Acidentes com motos impactam hospitais e sociedade

A crescente frota de motocicletas no Rio de Janeiro está afetando seriamente os hospitais, com uma crise em andamento, que inclui adiamento de cirurgias eletivas e esgotamento dos estoques de sangue. Além disso, a questão, antes de transporte, tornou-se um problema de saúde pública com o aumento de acidentes e internações. A proliferação de motos também afeta a fiscalização, com limitações e aumento da frota. Desenvolvemos as aplicações de inteligência artificial com foco em tornar o conteúdo mais acessível e responsável.

Efeito colateral: a multiplicação das motos nas ruas acarreta em aumento de acidentes e impacta atendimentos no sistema de saúde — Foto: Domingos PeixotoO aumento de acidentes com motos no Rio de Janeiro está afetando seriamente os hospitais, adiando cirurgias eletivas e esgotando estoques de sangue.

Essa crise é agravada pela fiscalização insuficiente e pela crescente frota de motocicletas. Dados mostram que, em uma década, 67.180 internações ocorreram devido a acidentes com motos no estado. A questão, antes de transporte, tornou-se um problema de saúde pública





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