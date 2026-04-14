Acidente Trágico em Belo Horizonte: Motociclista Morre e Motorista é Detido por Embriaguez

Um motociclista de 25 anos morreu em um acidente na MGC-356, em Belo Horizonte. O motorista da caminhonete, sob suspeita de embriaguez, foi detido. O adolescente que estava na moto ficou gravemente ferido.

Um trágico acidente na madrugada de domingo, 12 de maio, ceifou a vida de Danilo Pereira Marinho, um jovem motociclista de 25 anos, na rodovia MGC-356 , especificamente na altura do bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte . A colisão, de grande impacto, envolveu uma caminhonete e a motocicleta em que Danilo e um passageiro menor de idade, de apenas 16 anos, estavam. O impacto foi tão severo que o motociclista não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local do acidente. O adolescente, por outro lado, sofreu ferimentos graves e foi prontamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU ), sendo encaminhado ao Hospital João XXIII, onde recebeu atendimento médico especializado. A notícia chocou a comunidade local, que se manifestou em luto e solidariedade à família da vítima, e acendeu um alerta sobre a segurança nas estradas e a importância da fiscalização contra a combinação perigosa de álcool e direção.

A investigação policial, conduzida com rigor, apurou que o motorista da caminhonete, identificado como Luis Henrique Rodrigues Pierazolli, um empresário de 45 anos, foi detido sob suspeita de embriaguez. A Polícia Militar, responsável pelo atendimento inicial da ocorrência, constatou sinais evidentes de que o condutor estaria sob efeito de álcool. Dentre os sinais, destacaram-se o hálito etílico e a dificuldade de manter o equilíbrio físico. O empresário, no entanto, se recusou a realizar o teste do bafômetro, o que reforçou as suspeitas contra ele. Em depoimento à polícia, prestado na segunda-feira, 13 de maio, Luis Henrique confessou ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Segundo seu relato, ele ingeriu dois chopes em um restaurante e, posteriormente, uma garrafa de cerveja em outro local. Ele argumentou que, ao conduzir o veículo pela rodovia, foi surpreendido pela motocicleta à sua direita, tentando frear, mas não obtendo êxito em evitar a colisão. Após o acidente, o empresário afirmou ter acionado o socorro e permanecido no local, aguardando a chegada das autoridades.

A situação, agora sob investigação, envolve elementos cruciais para a apuração da responsabilidade pelo acidente. A recusa em realizar o teste do bafômetro, a confissão do consumo de álcool e os sinais de embriaguez observados pela polícia são fatores que pesam contra o motorista. Os outros dois ocupantes da caminhonete optaram por não prestar depoimento sobre o ocorrido. O boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG) registrou que o empresário foi autuado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela influência de álcool ou substância psicoativa. A legislação brasileira prevê punições severas para crimes desta natureza, visando desestimular a prática de direção sob efeito de álcool e proteger a vida de pedestres, ciclistas e outros motoristas. Luis Henrique Rodrigues Pierazolli foi encaminhado ao sistema prisional e a CNN Brasil busca contato com sua defesa para obter posicionamento sobre o caso, que continua em andamento e poderá apresentar novos desdobramentos.





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