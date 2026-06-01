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Acidente na Rodovia Deixa 16 Mortos e 3 Feridos

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Acidente na Rodovia Deixa 16 Mortos e 3 Feridos
AcidenteRodoviaMortos
📆6/1/2026 12:10 PM
📰sbtnews
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Um acidente grave ocorreu na rodovia, deixando 16 mortos e 3 feridos. O caminhão invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma van, destruindo os veículos e deixando vítimas presas às ferragens.

Um acidente grave ocorreu na rodovia, deixando 16 mortos. De acordo com a Polícia Civil, um caminhão invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma van.

A colisão ocorreu por volta das 16h40 e destruiu os veículos, deixando vítimas presas às ferragens. Inicialmente, o número de mortos informado era de oito pessoas, mas ao longo do atendimento da ocorrência e da retirada das vítimas, o total foi atualizado para 16. Informações preliminares apontam que a maioria das vítimas estava na van e seria moradora do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Há relatos de que parte dos passageiros pertencia à mesma família.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente até a última atualização desta reportagem. Três pessoas sobreviveram ao acidente e foram socorridas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). Entre elas está o motorista do caminhão, identificado como Tauan Felipe Reinert Carlos, de 25 anos. Após receber atendimento médico, ele foi liberado.

Após a tragédia, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), decretou luto oficial de três dias em todo o estado. O governador se solidarizou com familiares e amigos das vítimas e desejo pronta recuperação aos feridos. A tragédia também levou a uma série de reações de condolências de outros políticos e autoridades locais. O acidente é um lembrete da importância da segurança nas estradas e da necessidade de medidas para prevenir acidentes como esse.

A comunidade local está unida em sua dor e solidariedade com as famílias das vítimas. A investigação do acidente está em andamento e as causas exatas ainda não foram determinadas

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