Acidente na BR-381: Repórter cinematográfico da Band Minas morre e repórter fica gravemente ferida

Tragédia na BR-381 com colisão entre carro da Band Minas e caminhão. Repórter cinematográfico Rodrigo Lapa morre no local, e repórter Alice Ribeiro está em estado grave. A equipe fazia reportagem sobre a necessidade de duplicação da rodovia.

Um trágico acidente na BR-381 , rodovia conhecida por sua periculosidade e que aguarda ansiosamente pela duplicação, ceifou a vida do repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, e deixou a repórter Alice Ribeiro em estado grave. O incidente ocorreu na quarta-feira, 15 de maio, quando o veículo da equipe da Band Minas colidiu com um caminhão.

A dupla estava empenhada em uma reportagem justamente sobre a urgência da duplicação da estrada como medida fundamental para a redução do alarmante índice de acidentes que assola a região. O apelo por mais segurança nas estradas mineiras, especialmente na BR-381, ganha contornos ainda mais sombrios com essa fatalidade. Rodrigo Lapa, um profissional experiente e querido por seus colegas, havia retornado à Band Minas em dezembro, após um período anterior na emissora entre 2022 e 2024. Ele era conhecido por sua alegria contagiante em suas reportagens e, fora do ambiente de trabalho, dedicava seu tempo a levar sorrisos a crianças hospitalizadas, atuando como palhaço voluntário e amenizando o sofrimento durante seus tratamentos. Lapa deixa a esposa e uma filha de apenas 7 anos. Sua partida precoce é um golpe profundo para sua família, amigos e para o jornalismo mineiro, que perde um profissional dedicado e um ser humano de grande sensibilidade. A repórter Alice Ribeiro, com 35 anos e 15 anos de carreira no jornalismo, descreve-se nas redes sociais como uma profissional que se conecta genuinamente com as pessoas. Cruzenze, ela é mãe de um menino com menos de um ano e também havia retornado de sua licença maternidade em dezembro. Alice é irmã de Bernardo Ribeiro, de 38 anos, que possui transtorno do espectro autista. Ela dedica atenção especial à página do irmão, compartilhando sua trajetória e ativamente promovendo a causa da inclusão social. Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou imagens emocionantes da chegada de Alice ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, onde está recebendo atendimento intensivo. O resgate da repórter foi realizado por um helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, demonstrando a agilidade e a importância dos serviços de emergência em situações críticas como essa. A comunidade jornalística e a sociedade em geral acompanham com apreensão o quadro de saúde de Alice, na esperança de sua pronta recuperação, e prestam solidariedade à família de Rodrigo Lapa. A BR-381, palco de inúmeras tragédias, continua sendo um ponto nevrálgico para a segurança viária em Minas Gerais. As estatísticas de acidentes nessa rodovia são alarmantes e a demanda por sua duplicação se intensifica a cada fatalidade. Este lamentável episódio com a equipe da Band Minas reacende o debate sobre a infraestrutura rodoviária do estado e a necessidade urgente de investimentos para garantir a segurança de todos os usuários. A memória de Rodrigo Lapa e a luta pela recuperação de Alice Ribeiro servem como um doloroso lembrete da importância de se priorizar vidas e da responsabilidade coletiva em busca de estradas mais seguras e eficientes. A comunidade do jornalismo lamenta profundamente a perda e envia seus votos de força e recuperação à família e amigos de Rodrigo Lapa e à própria Alice Ribeiro neste momento de imensa dor e incerteza





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