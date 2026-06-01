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Acidente na BR-116 em Santa Terezinha deixa 15 mortos após colisão entre van e caminhão

Brasil News

Acidente na BR-116 em Santa Terezinha deixa 15 mortos após colisão entre van e caminhão
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📆6/1/2026 12:11 AM
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Uma colisão frontal entre um caminhão e uma van na BR-116, na Bahia, resultou na morte de pelo menos 15 pessoas. O acidente ocorreu em um trecho não duplicado da rodovia, obrigando a interdição total da pista.

Uma colisão frontal entre um caminhão e uma van na BR-116, no estado da Bahia, resultou na morte de pelo menos 15 pessoas na tarde deste domingo, dia 31.

O acidente ocorreu por volta das 16h40 no km 506 da rodovia, em um trecho do município de Santa Terezinha, localizado a cerca de 109 km de Feira de Santana. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a ocorrência e mantém equipes no local para os primeiros atendimentos. Segundo a PRF, a pista onde aconteceu a batida não é duplicada, o que pode ter contribuído para a gravidade do impacto.

Em decorrência do acidente, toda a via precisou ser interditada, causando congestionamentos e transtornos ao tráfego na região. Até o momento, as equipes ainda trabalham na remoção dos corpos e na liberação da rodovia. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus foi acionado para realizar a perícia e a identificação das vítimas, que ainda não foram divulgadas. A TV Subaé, parceira do g1 na região, acompanha o caso e deve trazer novas informações nas próximas edições.

A tragédia reacende o debate sobre a segurança nas estradas brasileiras, especialmente em trechos não duplicados de rodovias federais. A BR-116 é uma das mais movimentadas do país, ligando o Nordeste ao Sul do Brasil, e muitos de seus trechos ainda apresentam condições deficientes de infraestrutura. Especialistas apontam que a falta de investimentos em duplicação, sinalização e manutenção são fatores críticos para a ocorrência de acidentes fatais.

Além disso, a fiscalização insuficiente e o excesso de carga ou a irregularidade de veículos comerciais são frequentemente citados como causas de tragédias como essa. A van e o caminhão envolvidos no acidente ainda serão periciados para determinar as causas exatas da colisão frontal. Testemunhas relataram que a batida foi violenta, o que pode indicar alta velocidade ou manobras arriscadas de um dos condutores. A PRF não descarta a hipótese de que um dos veículos tenha invadido a contramão.

A população local expressa perplexidade e luto pelas vítimas, muitas das quais podem ser moradores da região que estavam retornando de viagens ou compromissos. O número de mortos pode aumentar, pois alguns dos feridos foram encaminhados em estado grave a hospitais próximos. A Defesa Civil do município de Santa Terezinha também prestou apoio no socorro às vítimas.

Este incidente reforça a necessidade urgente de políticas públicas que priorizem a segurança viária, com foco na melhoria da infraestrutura rodoviária e na conscientização dos motoristas. Campanhas educativas e ações de fiscalização mais rigorosas são medidas apontadas por especialistas para reduzir a violência no trânsito. A comunidade aguarda agora os laudos oficiais que explicarão as circunstâncias desse acidente trágico que ceifou vidas e deixou marcas profundas na região

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