Acidente Fatal na BR-381: Carro da Band Minas Colide com Caminhão, Deixa um Morto e uma Ferida Grave

Um grave acidente na BR-381, em Sabará, envolvendo um carro de reportagem da Band Minas e um caminhão, resultou na morte do cinegrafista Rodrigo Lapa e deixou a repórter Alice Ribeiro gravemente ferida. O veículo da emissora ficou destruído após a colisão frontal.

Uma trágica colisão frontal entre um veículo de reportagem da Band Minas e um caminhão ceifou a vida do cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, e deixou a repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, gravemente ferida.

O lamentável incidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (15) na BR-381, em Sabará, localidade que integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O impacto devastador reduziu a parte dianteira do carro da emissora a escombros, testemunhando a violência do choque.

Rodrigo Lapa estava ao volante do veículo no momento do acidente, com Alice Ribeiro sendo a única passageira a bordo.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia e do Corpo de Bombeiros agiram rapidamente no local, prestando os primeiros socorros e organizando o resgate.

Uma aeronave do Corpo de Bombeiros foi acionada para transportar a repórter ferida, em estado grave, até o Hospital João XXIII, uma unidade de referência em Belo Horizonte, situada na Região Centro-Sul.

A equipe da Band Minas retornava de uma cobertura jornalística que abordava a crucial importância da duplicação da BR-381 como medida preventiva para a redução de acidentes na rodovia, uma ironia cruel que marca este acontecimento.

Em nota oficial, a Band Minas expressou seu profundo pesar pelo ocorrido, afirmando que está prestando toda a assistência necessária aos familiares das vítimas e aguarda o desenrolar das investigações para esclarecer as causas exatas do acidente.

A Polícia Civil, por sua vez, já requisitou a presença da perícia técnica no local do sinistro.

O objetivo é coletar vestígios e evidências que subsidiarão o inquérito policial, que buscará apurar detalhadamente a causa e as circunstâncias que levaram à fatal colisão.

No momento do resgate e da apuração inicial, por volta das 13h, a pista da BR-381 encontrava-se completamente interditada na altura do km 444, gerando transtornos no fluxo de veículos e evidenciando a gravidade da situação.

Imagens que circulam em redes sociais mostram o carro de reportagem da Band Minas com sua frente completamente destruída, um retrato chocante da força da colisão com o caminhão.

A tragédia reacende o debate sobre a segurança nas estradas brasileiras, especialmente em trechos de intenso tráfego e histórico de acidentes como a BR-381, conhecida por sua periculosidade em diversos pontos.

A perda do profissional Rodrigo Lapa, experiente repórter cinematográfico, e a luta pela recuperação de Alice Ribeiro representam um golpe duro para o jornalismo mineiro e para as famílias enlutadas.

O episódio serve como um doloroso lembrete da fragilidade da vida e dos riscos inerentes à profissão jornalística, que muitas vezes exige a exposição a situações desafiadoras para levar informação à sociedade.

A comunidade do jornalismo lamenta profundamente a perda e envia seus votos de força e recuperação à repórter ferida e seus entes queridos, esperando que as investigações proporcionem as devidas respostas e que medidas eficazes sejam tomadas para evitar que tragédias como esta voltem a se repetir





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