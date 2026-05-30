Acidente entre ônibus e outros veículos deixa cinco mortos e mais de 40 feridos nos EUA

Um acidente entre um ônibus e outros veículos deixou cinco pessoas mortas e mais de 40 feridas em uma rodovia importante dos EUA.

Um acidente entre um ônibus e outros veículos deixou cinco pessoas mortas e mais de 40 feridas em uma rodovia importante dos EUA . De acordo com a polícia estadual, a colisão ocorreu quando o motorista do ônibus não reduziu a velocidade ao se aproximar de um congestionamento causado por obras na pista.

A investigação preliminar aponta que o ônibus colidiu na traseira de um Chevrolet Suburban e arremessou o veículo contra outros automóveis que estavam na rodovia. A ocorrência foi registrada por volta das 2h35 da manhã, no condado de Stafford, cerca de 72 quilômetros ao sul de Washington, D.C. Todos os ocupantes do ônibus eram moradores de Greenfield, no estado de Massachusetts, e estavam a caminho de Charlotte, na Carolina do Norte.

A quinta vítima foi uma mulher de 25 anos, moradora de Worcester, também em Massachusetts, que estava no Chevrolet Suburban atingido pelo ônibus. De acordo com a polícia, 44 pessoas foram levadas para hospitais da região, incluindo o motorista do ônibus. Três vítimas permanecem em estado grave. A investigação continua e acusações criminais contra o motorista do ônibus estão sendo analisadas





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